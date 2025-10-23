Equipo Serpat Magallanes abordó riesgos psicosociales laborales

Recientemente el equipo de funcionarias y funcionarias que integra la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) y sus distintas unidades participaron en acciones vinculadas al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en Riesgos Psicosociales Laborales. La iniciativa, que avanza con resultados positivos en todo el país, registró al cierre de la segunda semana de ejecución un 28% de avance, con 37 grupos de discusión realizados de un total de 128 programados a nivel nacional.

Las regiones de Magallanes y de la Antártica Chilena, Coquimbo y parte de la Metropolitana completaron la ejecución de sus grupos de discusión, marcando un importante precedente en la cobertura territorial de este proceso participativo. Dichos encuentros, coordinados por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas a través de la Unidad de Calidad de Vida Laboral y Bienestar del Serpat, constituyen un hito relevante en el levantamiento de información sobre riesgos psicosociales en cada Centro de Trabajo, fortaleciendo la gestión institucional en materia de bienestar laboral.

Lo anterior se enmarca en la aplicación en agosto pasado del Cuestionario de Evaluación de Ambiente Laboral – Salud Mental (CEAL-SM), herramienta diseñada por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). En forma paralela, se instalaron elementos de señalética alusiva al tema en las dependencias del Serpat en la región.