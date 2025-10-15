Estudiante del Liceo San José utiliza gas pimienta en sala de clases y deja a ocho alumnos y profesor afectados

Una insólita situación se registró durante la mañana de este miércoles al interior del Liceo San José de Punta Arenas, luego de que un estudiante de tercero medio activara gas pimienta dentro de una sala de clases, provocando síntomas de intoxicación entre sus compañeros y un docente.

Ante la emergencia, Carabineros acudió rápidamente al establecimiento educacional, constatando que ocho alumnos y un profesor resultaron afectados por la sustancia, debiendo ser trasladados hasta el Hospital Clínico de Magallanes para su evaluación médica.

El autor del hecho, un adolescente de 17 años, fue detenido por infracción a la Ley de Control de Armas. Posteriormente, fue apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando a la espera de citación por parte de la Fiscalía Local de Punta Arenas.

Desde el establecimiento educacional se informó que se están recopilando los antecedentes para colaborar con la investigación del Ministerio Público y se evalúan las medidas internas correspondientes frente a lo ocurrido.

La policía continúa realizando diligencias para esclarecer las circunstancias en que el estudiante obtuvo el gas pimienta y las motivaciones que tuvo para usarlo dentro del aula.