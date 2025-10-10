Estudiantes de Enseñanza Media de Punta Arenas se interiorizan sobre procesos de admisión en Carabineros de Chile

Punta Arenas, viernes 10 de octubre de 2025. El departamento de reclutamiento y selección P6, a través del personal de la oficina de postulaciones de punta arenas, lleva a cabo una serie de charlas informativas acerca de los distintos procesos de admisión. Por este motivo, se visitan distintos establecimientos educacionales de enseñanza media, y se realiza presentaciones personalizadas, en coordinación con los equipos directivos y docentes de cada colegio, liceo e institutos técnico profesionales.

Esta semana fue el turno del liceo Luis Alberto Barrera y del colegio Pedro Pablo Lemaitre, con estudiantes de tercero y cuarto año medio.

El Suboficial Mayor de Carabineros Samuel Cifuentes Venegas, señala que el propósito de estas charlas es que los jóvenes conozcan en mayor detalle las características de la formación policial de orden y seguridad; como así también, los escalafones logísticos, y profesionales civiles, entre otras instancias que permiten ingresar a la institución.

Por otra parte, recalca la importancia de interiorizarse por medio de la plataforma única de admisión postulaciones.carabineros.cl, donde se encuentra una detallada información para el proceso de carabinero (a) de orden y seguridad, y también, llamados regulares a distintas especialidades y profesiones. En cuanto a quienes decidan postular en lo que resta del presente año y durante el próximo verano 2026, tienen posibilidades de aspirar al segundo llamado de julio de 2026.

Como institución, estamos agradecidos del apoyo de los colegios y liceos que nos permiten compartir con los estudiantes, para entregar valiosa información, y atender de forma personalizada todas sus consultas e inquietudes de manera directa.

Cabe mencionar, que este es el primer año desde la implementación de la modalidad de postulación online. No obstante a lo anterior, las puertas de nuestra oficina para atención presencial, se encuentran abiertas todos los días del año, de lunes a viernes en horario de oficina, en calle Roca 924, precisó el Suboficial Mayor Cifuentes.