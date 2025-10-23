Estudiantes  de la Escuela de Puerto Toro  aprendieron de Microbits e Inteligencia Artificial  en talleres del Programa Explora

 Por primera vez, hasta Puerto Toro- ubicado en la isla  Navarino a dos horas de navegación  desde Puerto Williams  se trasladó parte del equipo del Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Magallanes para realizar  los talleres “ Microbits“ e Inteligencia Artificial” del instrumento “Explora Tu Ciencia”, financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.

Ambos talleres fueron dictado por el Coordinador científico de PAR Explora Magallanes, Pedro Alberti y tuvo como objetivo  entregar herramientas del mundo digital y demostrar la importancia de la tecnología en la ciencia.

Pedro Alberti comentó “felicito el interés y destacar compromiso de aprender nuevas áreas tanto de los estudiantes Alan y Franco como del docente Iván, siendo parte de los talleres y  permitiéndoles que los conocimientos aprendidos  sean retroalimentados entre sí, quedando con la tarea de realizar más desafíos con   los microbits”:

Al respecto, la directora ejecutiva de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas comentó que “para nosotros fue una experiencia enriquecedora llevar el conocimiento,, tecnología ,conocimiento e Innovación a  esta localidad más austral y en la que compartimos  con la comunidad educativa de Puerto Toro,  Ángel y Franco de la Escuela G44, entregándoles aprendizajes que sirven en sus aulas. Con esto reafirmamos nuestro compromiso de llegar con la ciencia a toda la región”.

En tanto, el docente Iván Bustos dijo que “me parece maravilloso ya que nos permite acercarnos  más a  este mundo académico de la tecnología e innovación que usualmente no tenemos acceso”

Finalmente, los estudiantes valoraron la actividad  Franco Concha comentó que “ estuvo súper divertido, me gusto el taller de microbits y aprendí mucho a programar y estuvo súper divertido compartir con las personas que vinieron hacer los talleres”. Por su parte, Ángel Concha dijo que “ aprendí de la programación  y el uso de inteligencia artificial . Fue muy divertido fue un placer trabajar con ustedes”.

SOLO Expediciones y SERNAPESCA capacitan sobre Áreas Marinas Protegidas en el sector de Bahía Punta Carrera a bordo del Catamarán Magallanes 500

Agricultora magallánica lleva el sabor del calafate a la ExpoMundoRural en Santiago  

