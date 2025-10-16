Estudiantes de Punta Arenas se convierten en agentes de prevención en cuarta versión del proyecto “Actívate, Cuídate y Vive sin ACV”

En el marco de la cuarta versión del Proyecto «Actívate, Cuídate y Vive Sin ACV”, se realizó la IV Feria Estudiantil de Prevención de ACV, organizada por el Liceo Polivalente Sara Braun y que contó con la participación de stands de los cuatro establecimientos que son parte del proyecto este año: Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, INSAFA, Liceo Experimental UMAG y los dueños de casa, Liceo Sara Braun.

Además, se contó con la presencia de los alumnos, alumnas y docentes de la Universidad de Magallanes de las carreras de Medicina, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Enfermería y Educación Física. Paralelamente se hizo presente el Programa de Salud Mental de Cormupa y el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo Vera, valoró este proyecto como un trabajo asociativo que se desarrolla ya hace años y en un proceso que ha ido avanzando, empezó con 2 colegios, ahora ya son 4 establecimientos. “¿Qué buscamos con todo eso? Disminuir los accidentes vasculares a través del cambio de conducta, y que los jóvenes sean agentes que sepan reconocer un accidente y prevenirlo. Los ACV antes se asociaban principalmente a personas mayores, pero hoy se está observando en edades mucho más jóvenes, en personas menores de 45 años. Esto se relaciona con los actuales estilos de vida: sedentarismo, obesidad e hipertensión, factores que afectan cada vez más a la población juvenil. Durante el año pasado se reportaron aproximadamente 210 casos de ACV, y sólo en el primer semestre de este año ya se han contabilizado más de 110”.

El doctor Javier Gaete, neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, destacó la importancia de la feria escolar del programa “Actívate, Cuídate y Vive Sin ACV”, que por cuarto año consecutivo reúne a estudiantes de liceos de Punta Arenas. Gaete explicó que el ACV es la segunda causa de muerte en Chile y una de las principales causas de discapacidad en adultos. Subrayó que se trata de una enfermedad tiempo-dependiente, donde reconocer los signos y reaccionar rápidamente puede salvar vidas y evitar secuelas graves. El especialista enfatizó que el 80% de los ACV son prevenibles, ya que se asocian a malos hábitos de vida y enfermedades crónicas tratables, como la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto. Por ello, el programa apunta a formar agentes promotores de salud entre los estudiantes, quienes transmiten estos conocimientos a sus pares, profesores y comunidad.

Finalmente, el Dr. Gaete advirtió que los factores de riesgo —como la inactividad física, mala alimentación, obesidad, consumo de tabaco y alcohol, estrés y depresión— se presentan desde edades tempranas, por lo que educar a la juventud es clave para prevenir esta enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad.

La subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, Sandra Velásquez, valoró la iniciativa educativa por su enfoque pionero en el país. Respecto de las prestaciones que se entregan en la Red Asistencial, destacó el trabajo desarrollado por el Código ACV. “Nosotros tenemos una estrategia también como Servicio de Salud, de la cual también somos pioneros, que lleva funcionando bastantes años y que permite por telemedicina, que el mismo Dr. Gaete u otro neurólogo, pueda asegurar atenciones y orientar a los médicos del territorio; por ejemplo, en Natales, para que podamos hacer un buen manejo de los pacientes que tienen un tiempo específico para que podamos atenderlo, evitando las secuelas funcionales”, acotó, agregando que los números han avalado el trabajo desarrollado, considerando que cada vez se llega más oportunamente a la atención en los distintos territorios de la región”.

Como anfitrión de la actividad, el Director del Liceo Polivalente Sara Braun, Néstor Ríos, destacó esta iniciativa como un espacio en que los estudiantes pasan a ser promotores de la salud. “Este es uno de los focos que más nos tiene motivados, porque hay un proceso de investigación que puede estar asociado a una calificación, pero aparte de aquello, a nosotros nos mueve mucho que nuestros jóvenes y de los otros 3 colegios que participan, se transformen en agentes activos que comunican”.

La Feria fue visitada por autoridades como el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, y los directores de los establecimientos participantes. El Seremi Aguilera manifestó «Felicitamos a los y las estudiantes de los establecimientos comprometidos con esta iniciativa, que con creatividad, motivación y muy bien documentados, han promovido diferentes estrategias para fomentar aspectos preventivos y buenas prácticas para el cuidado de la salud, informando adecuadamente los riesgos que existen y que pueden llevar a una persona a contraer un acv y aquellas conductas favorables para poder evitarlo.

Sebastián Muñoz Avendaño, encargado de desarrollo integral e interceptor del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEP), señaló que “compartimos esa idea de que esto tiene que ser también instalado en el resto de las comunas, en primera instancia en las cuales administra también nuestro Servicio y obviamente tenemos que dar cuenta de estas acciones a todo el aparato de la educación pública para que pueda brindar estos espacios formativos para nuestros estudiantes, que son el foco”.

La cuarta versión del Proyecto «Actívate, Cuídate y Vive Sin ACV”, es una iniciativa intersectorial desarrollada por la SEREMI de Salud y el Hospital Clínico Magallanes (HCM), a través del Departamento de Neurología, con apoyo del Servicio de Salud Magallanes, Atención Primaria de Salud, Departamento de Educación, Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur y la Universidad de Magallanes (UMAG), con estudiantes y docentes de Enfermería, Nutrición, Kinesiología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Medicina y Pedagogía en Educación Física. Durante estos cuatros años, alrededor de 600 jóvenes han sido parte de este proyecto.

Marisol Popovich, enfermera perteneciente al Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes. “Para la UMAG ser parte por 4to año consecutivo de esta iniciativa es muy importante, pues uno de nuestros objetivos, tiene que relación con la vinculación con el medio, nos hemos vinculado con todo lo relacionado a promover los estilos de vida saludable para prevenir los accidentes cerebrovasculares”.

Como nuevo integrante este proyecto el Centro de Rehabilitación, representado por el kinesiólogo, Carlos Pagels, agradeció la invitación a participar de esta Campaña, la cual es muy positiva y tiene un gran impacto en la población. “Como institución nos encargamos de la parte de rehabilitación de las personas que sufren accidentes cerebrovasculares, pero también es importante el desarrollo de instancias de prevención”.