Estudiantes secundarios de Puerto Williams reciben información sobre becas y oportunidades de educación superior en el territorio

Esta actividad se generó dentro del programa “Gobierno en Terreno” de la Delegación Antártica Chilena, a solicitud del propio Centro de Alumnos del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths. Además de charlas dictadas por Junaeb y la Universidad de Magallanes, autoridades dieron a conocer programas sociales dirigidos a este sector etario, como el espacio digital “Hablemos de todo”.

Mediante un innovador encuentro que incluyó a instituciones públicas vinculadas a la educación, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena organizó una serie de charlas dirigidas a más de 50 estudiantes secundarios de Puerto Williams.

Esta actividad, llevada a cabo en el Centro Subantártico Cabo de Hornos a través del programa “Gobierno en Terreno” de dicha Delegación, surgió de parte del propio Centro de Alumnos del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, y contó con presentaciones sobre la oferta programática de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la oferta estudiantil de la Universidad de Magallanes en el territorio austral, específicamente en la carrera técnica de Turismo de Conservación Biocultural.

En la oportunidad, el seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y Antártica Chilena, Danilo Mimica, y la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoraron la convocatoria de estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio del mencionado establecimiento educacional, además de alumnas provenientes de las alcaldías de mar.

Las autoridades aprovecharon de dar a conocer otros programas sociales del Gobierno enfocados en jóvenes y adolescentes, como “Hablemos de todo”, un espacio digital de Injuv para abordar temas relacionados a salud mental, sexualidad, violencias y autocuidado, y se hizo entrega de ejemplares impresos de una guía creada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para facilitar el acceso a beneficios, derechos y garantías sociales del Estado.

“Acercar los servicios públicos a nuestra comunidad es parte de los objetivos fundamentales del programa de ‘Gobierno en Terreno’, y en ese contexto nosotros hemos realizado una fuerte alianza con nuestros adolescentes y juventudes de la Provincia Antártica Chilena (…). Estamos muy sorprendidos por la iniciativa, porque esto fue algo que nació propiamente de parte de ellos, y es finalmente lo que nosotros queremos impulsar e innovar: que ellos también se acerquen a nosotros como autoridades, solicitando y exigiendo ser parte de las decisiones que nosotros tomamos y de cómo canalizamos estas acciones públicas”, sostuvo la delegada Calisto.

Por su parte, el seremi Mimica manifestó que “muchas veces, los alumnos y alumnas no saben qué quieren para su futuro y justamente estas instancias sirven para poder entregar información, sobre todo respecto al acceso a becas y los tipos de carreras que existen, justamente para ayudarlos a definir su futuro”.

Comunidad educativa opina sobre actividad

La estudiante de segundo medio, Agustina Castro, quien reside en la Alcaldía de Mar de Puerto Navarino, localidad ubicada a 54 kilómetros al oeste de Puerto Williams, asistió a esta actividad, coincidiendo con la rendición de sus exámenes libres en el liceo. “Fue entretenido ver el tema de las becas y las oportunidades que uno puede llegar a tener sobre eso. No me surgió ninguna duda o pregunta, pero encontré interesante la opción de tener becas dependiendo del lugar donde estés o la beca indígena. Es la primera vez que vengo a una de estas actividades donde se hace una charla de becas de Junaeb”, comentó.

En tanto, Enzo Ciampi, quien igualmente cursa segundo medio, pero en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, rememoró que anteriormente, cuando estudiaba en un liceo técnico en la Región de Valparaíso, obtuvo una beca de transporte. “La actividad me pareció bastante entretenida e importante, porque nos ayuda más a informarnos sobre las cosas que hay para nosotros, principalmente sobre las becas”.

Por último, la profesora Jossienne Mondaca, quien acompañó a las y los estudiantes, mencionó que “es una instancia súper importante que debería suceder con más frecuencia, ya que los chicos, en ocasiones por la zona en la que se encuentran, carecen de bastante información y necesitan estas instancias para tener la oportunidad de optar a todos sus beneficios (…). Y en segundo lugar, lo que comentaba el profesor (Bernardo Toledo), sobre la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos en la que nos encontramos. Creo que empapar a los chicos de la importancia del lugar donde vivimos es tremendamente relevante”.