Fiscalía amplía detención de ocho imputados por presunto cohecho y falsificación en Planta de Revisión Técnica de Punta Arenas

PUNTA ARENAS. — La mañana de este viernes 17 de octubre, se realizó en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas la audiencia de control de detención de las diez personas arrestadas durante el operativo policial efectuado el día anterior en la Planta de Revisión Técnica de calle Condell, procedimiento encabezado por diversas unidades de Carabineros de Chile.

Durante la audiencia, la Fiscalía Local de Punta Arenas, solicitó la ampliación del plazo de detención para ocho de los imputados —siete funcionarios de la planta y un suboficial de Carabineros— con el fin de completar diligencias pendientes, entre ellas la revisión de diez teléfonos celulares incautados y el análisis de antecedentes recopilados tras meses de investigación.

La fiscal explicó que la causa se arrastra por cerca de cinco meses de indagatorias, incluyendo interceptaciones telefónicas que darían cuenta de una red de venta de revisiones técnicas fraudulentas a cambio de pagos que iban desde $20.000 a $40.000 pesos, para aprobar vehículos que no cumplían con las normas técnicas exigidas.

“Estamos ante una investigación compleja, con abundante evidencia electrónica y numerosos involucrados. Se requiere tiempo para depurar toda la información y formalizar adecuadamente los cargos”, expuso la persecutora durante la audiencia.

En tanto, los dos restantes detenidos, identificados como A.M.C. y E.Á.U., fueron formalizados por el delito de soborno, tras ser sorprendidos en flagrancia cuando presuntamente ofrecían dinero a un trabajador de la planta para aprobar la revisión de sus vehículos. Ambos imputados quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo regional. Por decisión del tribunal, los ocho imputados restantes permanecerán bajo custodia de Gendarmería hasta el próximo lunes 20 de octubre a las 10:30 horas, cuando la Fiscalía presentará formalmente los cargos en su contra.