Incendio destruye vivienda y deja una adulta mayor lesionada en el sector sur de Punta Arenas

Punta Arenas, 7 de octubre de 2025 — Una vivienda de dos pisos resultó completamente destruida tras un violento incendio registrado poco antes de las 8 de la mañana en la intersección de los pasajes Augusto Berne y Julio Ramírez, en el sector sur de Punta Arenas.

El siniestro movilizó a dos compañías del Cuerpo de Bomberos, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar su propagación a viviendas colindantes. En el lugar también se hizo presente una ambulancia del SAMU, cuyo personal brindó atención a una mujer adulta mayor que resultó con lesiones luego de escapar de la vivienda afectada.

Las causas que habrían originado el incendio serán investigadas por el departamento técnico de Bomberos, mientras que personal de Seguridad Ciudadana y Carabineros apoyó las labores de emergencia y el resguardo del perímetro.

El fuego dejó cuantiosas pérdidas materiales y conmoción entre los vecinos del sector, quienes se unieron para colaborar con la familia damnificada mientras se desarrollaban las labores de extinción.