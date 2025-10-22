IND lanzó la cuarta versión de Patagonia Running en el Parque Nacional Torres del Paine

Punta Arenas. El Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes de Magallanes y el programa Crecer en Movimiento, realizó el lanzamiento de la cuarta versión de Patagonia Running, corrida escolar que se desarrollará el próximo 8 de noviembre en el Parque Nacional Torres del Paine.

El lanzamiento se efectuó este martes en el salón Zonaustral, donde el equipo organizador informó sobre la modalidad de la carrera, inscripciones, trazado y distancias, que este año contemplan 2,5 y 5 km. Además, se presentaron las empresas e instituciones colaboradoras.

Se espera la participación de 700 niños y jóvenes, provenientes de 24 establecimientos educacionales de la región, quienes recorrerán los senderos en un ambiente recreativo y no competitivo, fomentando la actividad física, la vida saludable y el disfrute de la naturaleza de la Patagonia.

““El Patagonia Running representa el cierre del trabajo anual del programa Crecer en Movimiento, y este año nos alegra volver a sus bases, enfocándonos en niñas, niños y jóvenes hasta 18 años. Realizar esta actividad en las Torres del Paine, la octava maravilla del mundo, nos llena de orgullo y nos motiva a seguir impulsando el deporte formativo. Además, contaremos con la presencia de nuestro Director Nacional, lo que refuerza la relevancia de este evento para el Instituto Nacional del Deporte”, destacó Héctor Serka, Director Regional del IND.

“Estamos muy orgullosos de celebrar la cuarta versión del Running Torres del Paine, organizado por el programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes, junto a un comprometido equipo de funcionarios. El próximo 8 de noviembre, con el imponente paisaje del sector Serrano de Torres del Paine como escenario, más desetecientos estudiantes participarán en esta jornada deportiva que busca fomentar la actividad física desde la infancia” señaló Alejandro Olate, Seremi del Deporte.

La autoridad regional destacó la confianza en el trabajo del IND, cuyo objetivo es formar deportistas, fortalecer la salud física y mental de los jóvenes y aportar alegría a nuestras comunidades.