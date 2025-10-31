Investigadora CHIC da a conocer gestión de laboratorio de marea roja de Puerto Williams en Conferencia Internacional de Algas Nocivas (ICHA 2025)

Durante una semana, Punta Arenas fue la sede de la XXI International Conference on Harmful Algae (ICHA 2025), que convocó a más de 350 científicos y científicas de más 50 países en el encuentro más importante sobre floraciones de algas nocivas.







Allí, la bióloga e investigadora magíster CHIC e Instituto Milenio BASE, Vanessa Monge presentó un póster respecto a como la implementación del laboratorio de marea roja, del Centro Internacional Cabo de Hornos, es una estrategia de monitoreo a largo plazo en sectores remotos, en este caso, Puerto Williams.







“La idea fue presentar con nuestros colegas internacionales y colaboradores en que vamos como proyecto, a que aspiramos y presentarnos también como Core Facility, es decir, que nuestro laboratorio tendrá distintas áreas de investigación como la taxonomía, genética y la detección analítica de toxinas”, señaló.







En esa misma línea, Monge manifestó que se explicó la importancia de que este recinto se ubique al interior de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, y como ello puede ser replicado en otras zonas similares del mundo.



Cabe destacar que en esta instancia se reunieron especialistas en cambio climático, ecosistemas marinos y la salud pública, siendo una gran chance de divulgación de la labor que se realiza desde la región de Magallanes y la Antártica Chilena.







“Una oportunidad muy enriquecedora, ya estuve en la anterior ICHA en Japón, y han sido dos grandes chances de crecimiento en lo personal, el conocer a otros investigadores nacionales, que se dedican a lo mismo, haciendo conexiones, networking, y así poner en marcha otras metodologías, compartir datos, eso es relevante para mí y el desarrollo de nuestro laboratorio e investigación”, comentó.







Presencia CHIC en ICHA 2025

Cabe destacar que en este encuentro, el Dr. Máximo Frangopulos, investigador CHIC, UMAG y del Instituto Milenio BASE, participó de la cita en su rol de vicepresidente del Comité Organizador Local de ICHA 2025, además realizó una charla en torno dinoflagelados bentónicos tóxicos en la ecorregión subantártica de Magallanes.







Así también, el investigador de doctorado del CHIC-UMAG-Milenio BASE y Laboratorio LEMAS, Francisco Bahamonde, presentó un póster con su tesis respecto a la caracterización morfológica de los dinoflagelados bentónicos en hábitats intermareales, con énfasis en las especies tóxicas.







ICHA 2025 fue organizada por la Universidad de Magallanes (UMAG) y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), con el apoyo de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Algas Nocivas (ISSHA) junto con un Comité Organizador Nacional.



