Joven magallánica es convocada a la Selección Chilena de Básquetbol U17

PUNTA ARENAS. — Con apenas 17 años, la deportista Mariana Vidal Oyarzo, integrante del Club Deportivo Español, rama femenina de básquetbol de Punta Arenas, fue convocada por la Federación de Básquetbol de Chile (FEBA Chile) para integrar la Selección Nacional Femenina U17, convirtiéndose en la única representante de la Región de Magallanes en esta importante instancia deportiva.

De acuerdo con el documento oficial emitido por la Federación, Mariana inició su concentración el pasado 7 de octubre en el Edificio de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, en Santiago. Posteriormente, el 17 de octubre viajará junto a la delegación nacional hacia Paraguay, donde participará en el Campeonato Sudamericano U17 entre el 20 y el 26 de octubre.

El regreso del equipo está programado para el 27 de octubre, fecha en que la selección retornará al país tras una intensa semana de competencia internacional.

Desde la Federación de Básquetbol de Chile se destacó la participación de la joven puntarenense, subrayando la importancia de apoyar y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones académicas y deportivas, conforme a lo establecido en la Ley 19.712 del Deporte.

Este nuevo logro representa un motivo de orgullo para el Club Deportivo Español, el Colegio Charles Darwin —donde cursa sus estudios— y para toda la comunidad deportiva de Magallanes, que celebra el talento y la perseverancia de una nueva generación de basquetbolistas que comienzan a dejar su huella a nivel nacional.