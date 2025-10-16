Magallanes consolida su crecimiento económico con alza en remuneraciones, empleo e industria

El Gobierno reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas que fortalezcan este crecimiento y que los frutos del progreso lleguen a todos los hogares magallánicos

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena continúa mostrando señales concretas de dinamismo económico y fortalecimiento laboral. Según los últimos datos del Observatorio Laboral, dependiente de la Subsecretaría del Trabajo, las remuneraciones por hora ordinaria aumentaron un 6,4% en los últimos doce meses, superando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 4,3% en el mismo período. Este comportamiento reafirma una tendencia sostenida de crecimiento real de los ingresos, lo que se traduce en una mejora efectiva del poder adquisitivo de las y los trabajadores de la región.

A nivel nacional, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirman este mismo escenario de solidez económica. En agosto, los índices nominales de remuneraciones (IR) y de costos laborales (ICL) registraron aumentos de 6,1% y 6,5% en doce meses, respectivamente. Al descontar la inflación, el Índice Real de Remuneraciones creció 2% interanual, acumulando un avance de 1,3% en lo que va del año, y marcando 30 meses consecutivos de crecimiento real de los salarios, según lo informado por Diario Financiero. Este contexto demuestra que Chile mantiene una trayectoria positiva y sostenida en materia laboral y de ingresos.

En la esfera regional, el Producto Interno Bruto (PIB) de Magallanes registró un aumento del 7,5% durante el segundo trimestre de 2025, destacando especialmente el desempeño de la actividad industrial, que alcanzó un crecimiento del 34,5%. Estas cifras reflejan la reactivación de sectores estratégicos vinculados a la producción, el procesamiento de recursos naturales y la innovación tecnológica, consolidando a Magallanes como un polo de desarrollo económico en el extremo sur del país.

En este contexto, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó que las cifras confirman el impacto positivo del trabajo desplegado por el Ejecutivo en la región. “Los resultados conocidos no son casualidad; son fruto de un trabajo sostenido a lo largo de todo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, generando mayores inversiones, dinamizando la economía y fortaleciendo la creación de más y mejores empleos en Magallanes. Somos conscientes de la realidad que viven cientos de magallánicas y magallánicos, que han debido atravesar momentos difíciles, especialmente tras la pandemia, pero este esfuerzo ha permitido que la región siga avanzando. Vamos a continuar trabajando con toda nuestra energía hasta el 11 de marzo de 2026, porque nuestro compromiso es que nuestra gente viva mejor”, afirmó la autoridad.

Los datos son claros: Chile no se detiene ni se derrumba. Muy por el contrario, el país avanza con paso firme, y Magallanes es un ejemplo palpable de estabilidad, crecimiento y trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y la comunidad. Los indicadores económicos son el reflejo de una gestión responsable, comprometida con la equidad territorial y con un desarrollo sostenible que pone en el centro a las personas.

