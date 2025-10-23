Multigremial de Trabajadores de la Salud se reúne con directivos del Hospital Clínico Magallanes

Este miércoles 22 de octubre se realizó una reunión de trabajo entre la Dirección del Hospital Clínico Magallanes y la Multigremial de Trabajadores de la Salud.

El encuentro entre la Dirección del Hospital Clínico Magallanes y representantes de la Multigremial, tuvo el propósito de fortalecer los espacios de diálogo, colaboración y trabajo conjunto en torno a los desafíos institucionales.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el bienestar laboral, las proyecciones de gestión y las estrategias para continuar mejorando las condiciones de trabajo de nuestros equipos.

Este tipo de instancias reflejan el compromiso compartido por construir un hospital cada vez más participativo, transparente y centrado en las personas que lo conforman