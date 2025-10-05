Páramo: nueva productora cultural surge en Magallanes para rescatar patrimonio e identidad regional

Una historia de amistad entre la actriz y directora Roxana Concha y el periodista y crítico de cine Leonardo Navarro dio origen a Páramo, una nueva productora cultural que busca fortalecer la identidad magallánica a través del arte, el teatro y proyectos patrimoniales.

Concha, nacida en Punta Arenas y criada en Concepción, regresó al extremo sur en 2019 en busca de sus raíces y de un espacio para desarrollar su vocación artística. Fue entonces cuando conoció a Navarro, con quien compartió intereses en cine, literatura y patrimonio. Tras años de amistad y colaboraciones esporádicas, en 2024 concretaron su primera gran creación conjunta: una obra musical multiformato que recreó el Smoking Concert ofrecido en Punta Arenas al explorador Ernest Shackleton tras su rescate por el piloto Luis Pardo en 1916.

El proyecto, financiado con recursos del FNDR y apoyado por la Fundación Antártica 21, se estrenó con éxito y dio paso a la Compañía del Páramo, que reunió a talentos locales en su elenco y equipo creativo.

Desde entonces, ambos decidieron formalizar la iniciativa bajo el nombre de Páramo, enfocada en el rescate patrimonial y la generación de nuevas narrativas sobre la región. Actualmente trabajan en una segunda obra centrada en la creación del sistema del Tratado Antártico, además de desarrollar guiones audiovisuales, rutas patrimoniales teatralizadas y talleres culturales.

“Trabajar en lo que nos gusta y desarrollando historias que nos mueven y que además ocurren en donde naciste es un privilegio”, señaló Navarro.

Por su parte, Concha destacó la proyección de la iniciativa: “Punta Arenas es un terreno fértil, porque tiene todo para desarrollar una propuesta como la nuestra. Como descubrimos, para que algo funcione las musas deben encontrarte trabajando”.

Con esta propuesta, Páramo busca posicionarse como un referente en la creación cultural y patrimonial de Magallanes, diversificando la oferta artística y turística de la región.