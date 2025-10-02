Patrullajes de la Sección Centauro dejan 46 detenidos en septiembre en Magallanes

Punta Arenas, octubre de 2025.– Un total de 46 detenciones logró concretar durante septiembre la Sección Centauro de la Prefectura de Carabineros de Magallanes, como parte de su despliegue focalizado en sectores críticos de la capital regional y zonas aledañas.



De acuerdo con el balance policial, 35 de las detenciones correspondieron a personas que mantenían órdenes judiciales pendientes, mientras que otras 11 fueron sorprendidas en flagrancia cometiendo diversos delitos. La cifra representa un aumento de 19 aprehensiones en comparación con el mismo mes de 2024.



Entre las órdenes vigentes destacan casos por conducción en estado de ebriedad (9), tráfico de drogas (6), lesiones menos graves (4), hurto (2), contrabando (2), amenazas simples (2), además de delitos como robo con violencia, maltrato habitual y porte de arma blanca, entre otros.



En cuanto a los detenidos en flagrancia, figuran imputados por conducción en estado de ebriedad, quebrantamiento de condena, usurpación de identidad, maltrato de obra a carabinero de servicio y conducción sin licencia profesional.



Desde su implementación en febrero de 2024, la Sección Centauro ha reforzado la estrategia de seguridad de Carabineros en la región, mediante patrullajes permanentes y un enfoque georreferenciado que concentra los controles en los sectores de mayor incidencia delictual.



La institución subrayó que este tipo de despliegue busca no solo combatir delitos de alta connotación social, como robos o tráfico de drogas, sino también aumentar la percepción de seguridad entre los vecinos de Punta Arenas y de toda la región de Magallanes y la Antártica Chilena.