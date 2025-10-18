Pesca artesanal pide a Contraloría liberar ley de remanentes pesqueros

Dirigentes de la Confederación Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) se reunieron el jueves recién pasado con el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, para manifestarle su preocupación por el retraso en la toma de razón de la Ley de Remanentes Pesqueros, actualmente detenida en la Contraloría General de la República.

Para el sector artesanal, este hecho tiene en completa incertidumbre a cientos de pescadores artesanales, quienes desconocen si podrán extraer los recursos disponibles antes del cierre de la temporada.

“Llevamos semanas esperando que la Contraloría tome razón de la ley. Cada día que pasa significa pérdida de trabajo, de alimento y de sustento para miles de familias. Los pescadores artesanales no pueden seguir esperando por un trámite administrativo”, señaló Hernán Cortés, presidente de CONDEPP.

En la reunión con el gobierno, participaron dirigentes de diversas organizaciones artesanales, entre ellos Marcos Bello (CONDEPP), Francisco Silva, Omar Bustos y Claudio Villarroel (A.G. Lo Rojas), Rigoberto Durán y Rosendo Arroyo (SIPARBUMAR), además de César Jorquera (A.G. San Vicente).

Desde CONDEPP hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se agilice el proceso y la ley entre en vigencia lo antes posible.

“No pedimos favores, pedimos certezas. Lo que está en juego no es un número en una hoja, sino la continuidad del trabajo de quienes realmente alimentan a Chile desde el mar”, concluyó Cortés.