Profesionales de la Salud se capacitan para una mejor atención de la Enfermedad Renal Crónica

A fin de fortalecer las competencias clínicas y técnicas de los equipos de salud, promoviendo un enfoque integral para la prevención, diagnóstico y manejo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), el Servicio de Salud Magallanes, a través de su Departamento de Capacitación, organizó las primeras Jornadas de Diálisis Magallanes.

La primera instancia de capacitación, desarrollada en Punta Arenas, contó con gran participación de funcionarios de establecimientos de Atención Primaria de la comuna, como de hospitales de la Red Asistencial; quedando para el próximo viernes 10, la finalización de las jornadas en el Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir.

En este sentido, la directora del organismo sanitario Verónica Yáñez, comentó que la capacitación se inserta en el plan de trabajo para la implementación del Proyecto de Diálisis y la apertura de la nueva Unidad de Diálisis en el hospital fueguino.

“Hoy se están capacitando los equipos tanto de atención primaria como hospitales, precisamente con enfoque preventivo, promocional, pero también de tratamiento, y en ese ámbito, para seguir avanzando, hemos desarrollado la Unidad de Diálisis en Porvenir, que esperamos tener en los próximos meses en marcha blanca”, indicó la autoridad de salud.

Agregando que se ha desarrollado un gran trabajo por parte de los distintos actores involucrados en el proyecto. “Estamos capacitando a los equipos, ya tenemos recepción de algunos de los equipamientos para poder habilitarla y el espacio físico dentro del Hospital de Porvenir. Esto es un hito para la región, porque nos genera la posibilidad de dar a la comunidad magallánica, mayor equidad territorial de acceso a este tratamiento, que particularmente es de hemodiálisis en Porvenir, donde estamos acercando esta prestación que es altamente compleja a la comunidad e instalada en un hospital comunitario”, acotó Verónica Yáñez.

Para el Dr. Carlos Zúñiga, médico internista, nefrólogo, asesor del Ministerio de Salud en Cuidado Renal Avanzado y uno de los docentes, el trabajo desarrollado por el Servicio de Salud para la instalación de la Unidad de Diálisis en Porvenir, es loable e incidirá directamente en la calidad de vida de los usuarios y sus círculos cercanos, fortaleciendo el punto de vista humano, pero a la vez optimizando los recursos.

“Encuentro que ha sido una cosa heroica, porque en poco tiempo han implementado una Unidad de Diálisis con lo que cuesta, es realmente un desafío enorme y lo han logrado, fundamentalmente centrado en las personas; yo creo que eso es lo que hay que destacar, la razón que los movió a hacer esto fueron las personas y eso es muy importante”, destacó el asesor MINSAL.

Consignar que los temas a desarrollar en ambas jornadas, abordan prevención y detección temprana de ERC, estrategias de manejo integral del paciente renal y cuidado multidisciplinario, indicadores de seguimiento y monitoreo clínico en pacientes con ERC, preparación y coordinación de equipos para la operación de la Unidad de Diálisis y protocolos de seguridad, higiene y manejo de complicaciones en diálisis, estando a cargo de destacados docentes invitados.