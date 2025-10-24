Programa Red Local de Apoyos y Cuidados aumentará un 44% su presupuesto en Cabo de Hornos

En el marco de su visita a la comuna de Cabo de Hornos, el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, se reunió con el Alcalde Patricio Fernández y la Delegada Presidencial Provincial de Antártica Chilena, Constanza Calisto, para anunciar que el programa Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC), aumentará su presupuesto en un 44,3% para incorporar a nuevos usuarios y llegar a más familias que requieren apoyo en situaciones de dependencia severa y moderada.

Este programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia es ejecutado en los territorios por los municipios, con el objetivo de contribuir a que las personas en situación de dependencia funcional mantengan o mejoren el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, y la vez, que sus personas cuidadoras no remuneradas mantengan o disminuyan el nivel de sobrecarga.

El Seremi Danilo Mimica explicó que “cuando asumimos como Gobierno, este programa se encontraba presente solo en las comunas de Natales y Cabo de Hornos, así que decidimos implementarlo también en Punta Arenas, Torres del Paine, San Gregorio, y Porvenir, porque creemos que ante la crisis de cuidados que enfrentamos como país, debido al acelerado envejecimiento de la población y a una caída de nacimientos, es necesario contar con una oferta pública descentralizada. Durante este 2025, el programa triplicó su presupuesto en la región, lo que nos está permitiendo entregar una atención integral a más de 500 diadas, concepto utilizado para referirse a la dupla conformada entre la persona que cuida y quien recibe el cuidado”.

A su vez, el Alcalde Patricio Fernández, señaló que “gracias a este aumento de cobertura pasamos de 15 a 29 diadas, logrado llegar a más vecinas y vecinos que necesitan apoyo, y esto sin duda refleja el compromiso que tenemos como municipio con el bienestar y la inclusión. Este convenio que firmamos en la visita del Seremi a Puerto Williams no solo permite fortalecer el trabajo que ya realizamos, sino también complementar las atenciones que brinda el hospital comunitario y su equipo de profesionales. Seguiremos trabajando para que más personas y familias puedan mejorar su calidad de vida en nuestra comuna”.

Por su parte, Lorena Triviño, usuaria del programa Red Local de Apoyos y Cuidados señaló “Me he sentido muy apoyada. Este programa ha sido muy importante en mi rehabilitación, especialmente la parte de kinesiología. Realmente estoy muy agradecida de que este programa me haya aceptado”.

Acceso al programa

El programa Red Local de Apoyos y Cuidados fue creado en 2017 y actualmente es parte de la oferta del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, y que reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo también una institucionalidad que permita asegurarlo de manera universal y progresiva.

Sobre el acceso a este programa es importante señalar que los hogares ingresan a una nómina que elabora el Estado para ser evaluados y confirmar la situación de dependencia funcional (severa o moderada), y la sobrecarga de la persona cuidadora principal. El acceso tiene cupos limitados según la cobertura de cada comuna.