Punta Arenas celebra el Mes del Adulto Mayor con seis imperdibles actividades

Del 5 al 28 de octubre, los adultos mayores serán los protagonistas de una cartelera cultural, recreativa y comunitaria que incluye música, teatro, caminatas y el tradicional desfile cívico.

Con una nutrida agenda dirigida a las personas mayores de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio al Mes del Adulto Mayor y realizó el lanzamiento oficial de seis actividades preparadas para este grupo de la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich destacó que este programa “no solo visibiliza y celebra a nuestras personas mayores, sino que también reconoce el aporte permanente que realizan a la vida comunitaria. Este mes es una muestra del trabajo que se realiza todo el año, tanto en lo cultural como en salud, deporte y participación social”.

Las celebraciones comenzarán el domingo 5 de octubre a las 12:00 horas, con un desfile cívico en la Plaza Muñoz Gamero. La programación continuará con el VIII Festival de la Voz del Adulto Mayor, que se realizará el 10 y 11 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Municipal, con premios en dinero y presentaciones de destacados artistas nacionales. El sábado 12, a las 19:00 horas, el mismo escenario recibirá el concierto “Música de Antaño”, a cargo de la agrupación “Buena Vista Social Club – El legado”. Luego, los días 13 y 14, también a las 19:00 horas, se presentará la obra teatral “Aquí me bajo yo”, protagonizada por Jaime Vadell, junto a Rodrigo Bastidas y Milena Bastidas. El domingo 19 a las 11:00 horas se realizará la caminata “La meta es tu salud”, enfocada en la promoción del autocuidado. Finalmente, el martes 28 a las 14:30 horas, se cerrará el mes con un encuentro en el Casino Dreams, que reunirá a más de 200 dirigentes de clubes de adultos mayores.

Carolina Barrientos, encargada de la Unidad de Adulto Mayor, señaló que “para nosotros, esta es una forma de agradecer el compromiso y la confianza que nuestras personas mayores depositan en el municipio. Estamos todo el año con múltiples actividades, y actualmente más de 1.200 adultos mayores participan activamente con nosotros”.

Por su parte, Maribel Valle, profesional del área de cultura del municipio, destacó que las actividades culturales están pensadas como espacios tanto de entretenimiento como de reflexión, y que todas serán con retiro de invitaciones. “Esto se realizará de acuerdo con la cartelera y en dos puntos de la comuna, los que se informarán oportunamente sus fechas para retirar en Unimarc Sur y el Teatro Municipal”, explicó.

Finalmente, el jefe comunal invitó a los adultos mayores a acercarse a la Unidad de Adulto Mayor del municipio. “Vayan a Covadonga 063, de lunes a viernes, muy cerca del Bencur, para inscribirse, conocer nuestras actividades y talleres. Porque hay actividades para los adultos durante todo el año”, concluyó Radonich.