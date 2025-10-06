Renuncia la Seremi de Salud de Magallanes: Delegación Presidencial confirma subrogancia

Punta Arenas, 6 de octubre de 2025.– La Delegación Presidencial Regional de Magallanes informó este lunes la renuncia voluntaria de la doctora Lidia Amarales Osorio al cargo de Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Según detalló la autoridad regional, la decisión se enmarca en los lineamientos establecidos por el Presidente de la República respecto a la probidad y el uso responsable de licencias médicas en la función pública.

En los últimos días se conocieron antecedentes vinculados al uso de una licencia médica por parte de la Dra. Amarales mientras se desempeñaba anteriormente como funcionaria de la Universidad de Magallanes. Frente a este escenario, y con el objetivo de resguardar la confianza pública y el correcto funcionamiento institucional, la profesional resolvió poner su cargo a disposición.

La Delegación Presidencial anunció además que, a contar de hoy, Eduardo Castillo Vera, funcionario de la Seremi de Salud, asumirá como autoridad subrogante, rol que ya había ejercido en una etapa anterior, garantizando la continuidad operativa de la gestión sanitaria regional.

Desde la Delegación reiteraron su compromiso con los principios de transparencia, probidad y responsabilidad institucional, subrayando que estos valores “guían el ejercicio de la función pública en todas sus instancias”.