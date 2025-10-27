Salud Magallanes fortalece trabajo de Salud Rural en la región

Con el objetivo fortalecer y actualizar temas técnicos y administrativos para una mejor gestión, a la vez de potenciar competencias para su desempeño cotidiano, los equipos de salud rural de la Región de Magallanes se dieron cita en Punta Arenas, participando en la realización de las XVII Jornadas de Salud Rural, organizadas por el Servicio de Salud Magallanes.

La jornada de capacitación, destinada a encargados, TENS y personal administrativo y/o auxiliar de postas de salud rural, contó con la participación de funcionarios provenientes de las comunas de Timaukel, Laguna Blanca, Punta Delgada, Torres del Paine, Río Verde, Puerto Natales y Punta Arenas. “Todos los años hacemos 2 jornadas de rural, donde revisamos aspectos de la normativa de autorización sanitaria, de las postas de salud y algunos aspectos técnicos que hay que ir reforzando para potenciar la competencia de los equipos de salud rural”, señaló Claudia Flores, encargada Unidad de Modelo y referentes Postas de Salud del organismo sanitario.

Agregando la profesional que, “nos hemos reunido con las 8 Postas de Salud Rural de la Región de Magallanes, para hacer una jornada de capacitación y actualización en temas técnicos y administrativos del trabajo que hay que desarrollar, dentro de las temáticas a abordar están esterilización, el manejo de heridas, plataforma SIGGES y de patologías GES como son diabetes e hipertensión; además, vamos a tener estaciones con pasos prácticos a cargo del equipo de capacitación del SAMU, con módulos de RCP, de inmovilización, de hemorragias y de trauma”, acotó la referente de postas.

En este sentido, la jornada permite a los equipos de salud rural, uniformar criterios, compartir experiencias, conocer sobre sus avances y buenas prácticas, porque si bien, las condiciones que ostentan son diferentes, la realidad es similar.

Katherine Celis, médica de la Posta de Salud Rural de Timaukel, destacó la realización de la actividad. “Destacar y agradecer el trabajo y esfuerzo que hace el Servicio de Salud por mantener unidas y fortalecer a todas las postas, especialmente Timaukel, que es una de las más aisladas, siendo nuestro centro de referencia el Hospital de Porvenir, que esta a dos horas de Villa Cameron y tenemos una estación Médico Rural en Pampa Guanaco, que está más retirada aún”, indicó la profesional.

De igual forma, Marcos Vargas, encargado de adquisiciones salud de la Posta de San Gregorio, explicó que estos encuentros permiten fortalecer a los equipos de trabajo. “Los equipos se deben estar capacitando constantemente, porque como son equipos pequeños, ellos están enfocados en la comuna, pero es necesario estar fortaleciendo, reforzando las capacidades de todos sus funcionarios”, dijo.

Por su parte, el jefe Área Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas CORMUPA, Víctor Fuentes, enfatizó que este tipo de instancias valorizan el trabajo en salud rural, informando a la vez que la comuna cuenta con un establecimiento de este tipo, la Posta de Agua Fresca que actualmente atiende a más de cien personas. “El equipo de posta nos ha permitido generar un vínculo con la comunidad rural, usuarios que por distintos motivos no pueden llegar a sus controles a los centros de salud y entonces, nosotros llegamos a ellos, a los lugares más recónditos, de difícil acceso, permitiéndonos tener a toda nuestra comunidad integrada a la Red Asistencial”, subrayó el jefe salud CORMUPA.