San Gregorio celebró su 46° aniversario con un exitoso Festival Costumbrista Cultural

• Stefan Kramer y la Agrupación Marilyn fueron los shows más destacados de un evento que celebró las tradiciones, sabores y música de la comuna rural de San Gregorio.

En el marco del 46° Aniversario de la comuna de San Gregorio, la Ilustre Municipalidad organizó una serie de actividades gratuitas durante el mes de octubre que culminaron con el Festival Costumbrista Cultural, realizado el sábado 25 de octubre en el Camping Municipal ubicado en Villa Punta Delgada.

La actividad fue gratuita y abierta a toda la comunidad, convocando a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada de celebración, música y tradiciones locales.

“Este mes ha estado lleno de celebraciones, comenzando con el Campeonato Juvenil Nacional de Cueca, que reunió a quince parejas de todo Chile en nuestra comuna. A esto se sumaron diversas actividades deportivas, culturales y recreativas, como el Campeonato de Vóleibol Mixto, talleres de GAP, Baile Fitness y Yoga, tardes recreativas y otras iniciativas dirigidas a la comunidad. Con el Festival Costumbrista Cultural pusimos el broche de oro, con artistas de alta calidad y una posterior fiesta en el Gimnasio Municipal. La participación ha sido muy buena; normalmente, en localidades pequeñas, la concurrencia es limitada, pero al ofrecer actividades variadas para distintos grupos etarios, hemos logrado que muchas personas se sumen. En eventos como el Festival, incluso recibimos visitantes de otras comunas”, indicó Jeannette Andrade Ruiz, alcaldesa de San Gregorio.

El Festival Costumbrista Cultural ofreció una amplia programación con presentaciones artísticas, juegos infantiles, actividades recreativas, además de espacios donde los emprendedores locales mostraron sus productos y preparaciones típicas, aportando al ambiente festivo y comunitario que caracterizó la jornada.

Más de 500 personas se reunieron para Agrupación Marilyn

El programa ofreció una variada parrilla de espectáculos que animaron la jornada desde el mediodía. Tras la inauguración, se presentó un show infantil y posteriormente la banda A Los 4 Vientos (AL4V), reconocida agrupación del nuevo folclor chileno, abrió los shows musicales con un repertorio que fusionó cueca, ritmos andinos y música popular.

“Estuvimos por primera vez en la comuna de San Gregorio. Fue un show increíble, con mucha energía; la gente bailó, cantó y disfrutó junto a nosotros. Vimos público que incluso llegó desde otras comunas, lo que para nosotros es muy significativo, porque demuestra que nuestra música chilena está llegando a cada rincón del país”, expresó Israel Núñez, vocalista de A Los 4 Vientos.

La tarde continuó con la banda juvenil Los Inestables, proveniente de Puerto Natales, hizo cantar y bailar al público con clásicos de los años 80, 90 y 2000.

“Fue una presentación muy linda, con gran asistencia y un público lleno de energía. Nos recibieron con mucho cariño y nos vamos felices. Nos sorprendió el entusiasmo de la gente, que nos acompañó de principio a fin. Había asistentes de distintos lugares de Chile —Viña del Mar, Concepción, Puerto Natales, Cerro Sombrero y mucho más—, lo que hizo de esta una fiesta muy especial”, comentó Javier Torres, vocalista de Los Inestables.

El humor llegó con Stefan Kramer, quien presentó su espectáculo “Kramer – El Concierto”, combinando imitaciones, música y monólogos que provocaron risas y ovaciones del público.

“Estaba muerto de frío, pero el calor humano fue increíble, y eso lo valoro mucho. Lo pasé muy bien, estoy muy contento de haber estado acá; fue realmente una aventura, mi primera vez en este lugar. Me gusta venir y conversar con la gente, compartir, hacer referencias en mis chistes e ir probando cosas en el escenario. Creo que el público sintió que no vine solo a hacer mi show, sino a ser parte de ustedes. Había muchas familias y niños participando, y me encanta que se genere ese ambiente transversal, que es justamente lo que siempre busco: llegar a todo tipo de público”, aseguró Stefan Kramer, reconocido comediante nacional.

Más avanzada la tarde, el grupo Jet Set Soda, tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati, ofreció una presentación cargada de energía y nostalgia, repasando los grandes éxitos del rock latino.

“Lo pasamos increíble, con un público muy entusiasta a pesar del intenso frío. Estamos muy contentos de haber participado en este escenario, celebrando el 46° aniversario de San Gregorio, y esperamos volver porque realmente nos encantó. Soda Stereo es una banda que atraviesa generaciones, muy querida y escuchada en toda Latinoamérica, especialmente en Magallanes. Cada vez que tocamos, la gente se nos acerca para contarnos anécdotas del concierto de Soda en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas en 1987 y muchas historias sobre Gustavo y la banda. Para nosotros es un verdadero honor rendir este homenaje cada vez que subimos al escenario”, subrayó Juan Manuel Herrera, vocalista de Jet Sed Soda.

El cierre estuvo a cargo de la reconocida Agrupación Marilyn, ícono argentino de la cumbia romántica, que reunió a cerca de 500 personas frente al escenario principal. Con temas como “Suéltame”, “Me enamoré de ti” y “No te vayas”, el grupo hizo bailar y cantar a los asistentes, marcando el broche final de las celebraciones comunales.

“Estamos muy contentos por el recibimiento del público. Es la primera vez que visito este lugar de Chile y realmente fue una experiencia muy linda. Agradezco a toda la gente por su cariño y por compartir su cultura, gastronomía, música y alegría en estos eventos. Chile siempre nos recibe muy bien, y estamos felices de haber sido parte de esta celebración”, destacó Juan Óscar Rivarola, vocalista de la Agrupación Marilyn.

Vecinos y visitantes de otras comunas de Magallanes disfrutaron del Festival Costumbrista Cultural en San Gregorio, asistiendo a los shows musicales y compartiendo un agradable momento en la comuna rural.

Gerson Caniupán y Lisbeth Ormeño, oriundos de la Octava Región y residentes en Punta Arenas desde hace un año, llegaron a San Gregorio para disfrutar de la música.

“Aprovechamos que vinieron estos grandes artistas nacionales para compartir con ellos y disfrutar de la música chilena. Hoy vinimos a ver a A Los 4 Vientos, porque buscan mantener la cultura y mostrar el folclore chileno en todos los rincones del país”, comentaron.

Tamara Alarcón, de Punta Arenas, llegó a Villa Punta Delgada con una amiga tras enterarse del festival por redes sociales: “Pasamos todo el día aquí esperando esta gran oportunidad, porque generalmente no se da. Hasta ahora ha sido súper bueno el evento, muy familiar. La comida, los stands, hay de todo. Y es excelente que vengan grupos de fuera, porque no es tan común”.

Geraldine Pérez, también de Punta Arenas, agregó: “Soy venezolana y llevo 20 años en Chile. Vine especialmente por Stefan Kramer y Los Inestables. Estoy feliz, hice un largo viaje solo para disfrutar de este día y celebrar los 46 años de la comuna de San Gregorio”.

Concurso Gastronómico “Mejor Chulengueada 2025”

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el Concurso Gastronómico “Mejor Chulengueada 2025”, una competencia que rindió homenaje a una de las preparaciones más tradicionales del campo magallánico.

La chulengueada es considerada una expresión de la identidad rural patagónica, un asado típico que reúne a familias y amistades en torno al fuego y los sabores del sur.

El certamen convocó a cocineros y aficionados de distintos puntos de la región, quienes presentaron sus mejores versiones de este clásico plato. El jurado estuvo compuesto por Manuel Mansilla García, representante de la Ganadera Punta Delgada; Kevin Lewis Ruiz, del Parque Nacional Pali Aike – CONAF Magallanes; y Cabo 2° Brando Torres Barra, de la Capitanía de Puerto de Punta Delgada. Los principales criterios evaluados fueron el sabor, la presentación y la técnica.

Tras la deliberación del jurado, el primer lugar fue para Ciro Bárcena (Punta Arenas); el segundo lugar recayó en Iván Oyarzo (San Gregorio); mientras que el tercer y cuarto puesto fueron para Máximo Barría (Punta Arenas) y Sergio Vásquez (San Gregorio), respectivamente.

Durante el concurso, la temperatura fue bastante baja e incluso se registraron granizos. Sin embargo, el clima no fue un obstáculo para el ganador. “Uno saca las cosas adelante; estoy acostumbrado a hacer asados al aire libre, incluso con nieve. Lo hice con muchas ganas y entusiasmo por participar. Me divertí bastante y no pensé que iba a ganar, porque en años anteriores ya había participado y no había tenido suerte”, comentó Ciro Bárcena, autor de la mejor chulengueada.

El Festival Costumbrista Cultural marcó el cierre de las celebraciones del 46° aniversario de San Gregorio, consolidándose como un espacio de encuentro que rescata las tradiciones locales, fortalece la identidad regional y promueve la participación comunitaria.