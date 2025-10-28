SERNAC presenta reclamos de usuarios por evento «Creamfields Chile 2025»

Problemas con la devolución del sistema «Cashless» y graves fallas de seguridad son lo más reclamado por las personas consumidoras.

● Se les exigió que entreguen su versión de los hechos, número de reclamos y medidas adoptadas.

● La empresa tendrá un periodo de 10 días hábiles para responder el oficio y el Servicio no descarta nuevas acciones.

“Asistí a Creamfields Chile y como parte del sistema de compra al interior, se habilitó un chip para poder cargar dinero y efectuar los pagos… Lamentablemente no ocupé todo el saldo y quedó un balance aproximado de $30.000. Busqué en la web en donde puedo hacer la gestión para el reembolso, pero no había información alguna”.

Este es parte de una decena de reclamos que han sido ingresados por consumidores en contra de la productora Street Machine, por el evento «Creamfields Chile 2025», realizado el 11 y 12 de octubre pasados en el Club Hípico.

Reclamos que también se han replicado en redes sociales y que apuntan principalmente a dos problemáticas:

● Problemas con la devolución del sistema «Cashless»: Durante el evento se les entregó una pulsera a los asistentes, quienes cargaron dinero en ellas para adquirir productos y aún no han logrado la devolución del restante.

● Graves fallas de seguridad: Consumidores describen robos masivos por bandas organizadas, intimidación a los asistentes y una presunta complicidad o inacción por parte del personal de seguridad.

Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a la productora Street Machine Producciones S.A., para que entregue una serie de antecedentes al respecto.

Respecto de lo reseñado sobre problemas reportados con el sistema “Cashless”, se les solicitó que indiquen su versión en los hechos expuestos, y la responsabilidad que le asistiría respecto de los mismos.

Dentro de los antecedentes solicitados a la empresa, también se encuentra que informen el número de personas consumidoras afectadas y de reclamos recibidos, además del número de entradas vendidas para el evento “Creamfields Chile 2025”, en todos los sectores del recinto y en sus distintas modalidades.

Respecto de problemas de seguridad y ocurrencia de robos y/o hurtos acaecidos durante la realización del evento, detalle los antecedentes, documentos y/o registros, de los que disponga su representada y que den cuenta de la ocurrencia de los hechos antes descritos, entre otras cosas.

Por último, también se les exigió que informen sobre todas las medidas adoptadas por su representada, a fin de atender los requerimientos, así como para resarcir el perjuicio sufrido, de los consumidores afectados por situaciones particulares tales como las antes reseñadas.

La productora Street Machine Producciones S.A. tendrá un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta al SERNAC. En caso de no hacerlo, se podrán tomar nuevas acciones contra la empresa.

En caso de querer ingresar un reclamo, se puede hacer directamente a través de SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región.