Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil presentó su Cuenta Anual

En la ciudad de Antofagasta, la directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en compañía del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dio cuenta los avances de su implementación y su importancia en materia de justicia juvenil.

Desde la promulgación de la Ley N° 21.547, en enero del 2023, se ha realizado un proceso de instalación por etapas. En enero del 2026 comienza el último proceso con la entrada en vigor del Servicio en las regiones de Valparaíso, O´Higgins y la Región Metropolitana.

Rocío Faúndez García, recientemente ratificada por el Presidente la República como la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, fue quien entregó las cifras y gestiones más importantes del periodo que permitirán otorgar más y mejores condiciones para los procesos de cambios de jóvenes y adolescentes.

Dentro de estas nuevas herramientas y líneas de acción para la reinserción social juvenil se encuentran, por ejemplo, un nuevo sistema de financiamiento para los organismos acreditados, que ya no se hace a través de subvenciones, sino que a través del sistema de compras públicas, que se traduce en un aumento de un 150% más de recursos para los programas ejecutados por organismos acreditados, pasando de 22 mil millones de pesos en Sename a 55 mil millones en el nuevo Servicio de Reinserción.

A su vez, el nuevo servicio contará con un aumento del 33% en dotación de personal destinado a robustecer el trabajo en las direcciones regionales y en los centros de administración directa, justamente para agilizar procesos y el trabajo directo con los jóvenes.

A ello se suma una nueva lógica institucional, donde las distintas instituciones del Estado se han puesto a disposición de los procesos de reinserción, a través de una robusta Política de Reinserción Social Juvenil y en un Plan de Acción Nacional con 129 medidas, que ha promovido el trabajo articulado en materia de justicia juvenil.

Datos de atención

A la fecha, el Servicio ha atendido a 5.702 jóvenes. En la macrozona norte se han atendido 3.289 entre los años 2024 y 2025, mientras que en la macrozona sur, durante su año de implementación, ha atendido a 2.413 jóvenes en conflicto con la justicia.

A su vez, del total de jóvenes que ha pasado por algún programa de reinserción, el 10,1% corresponde a jóvenes entre los 14 y 15 años; el 40,5% corresponde a jóvenes entre 16 y 17 años; mientras que el 49,41%, son jóvenes con 18 años o más.

Actualmente, el servicio tiene 2.731 jóvenes y adolescentes vigentes en el sistema, de los cuales, solo el 7% son mujeres. Ha recibido 588 derivaciones de mediación penal adolescente y ha realizado 69 acompañamientos postegreso, que son las dos nuevas líneas de intervención del Servicio.

Para la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, la nueva institucionalidad en materia de Justicia Juvenil, no es solo es un cambio estético o administrativo, sino que es un cambio profundo en la forma de entender la reinserción juvenil.

“La implementación de este Servicio abre los horizontes de futuro para quienes transitan por la justicia juvenil, asegurando que este tránsito no sea solo un tiempo fuera, sino un verdadero punto de inflexión en su vida”, subrayó la directora.

Infraestructura

En materia de infraestructura se contempla un plan dividido en dos grandes carteras de proyectos: 34 en la zona norte con una inversión de más de 9.000 millones; mientras que en la zona sur existen 63 proyectos con una inversión estimada de 14.275 millones.

A su vez, se ha avanzado en cuatros grandes proyectos de infraestructura con más de 55.000 millones: la construcción de nuevo centro de Tarapacá en Alto Hospicio; mejoras en el centro de Coquimbo y de Coronel que permiten normalizar su funcionamiento; y la segunda fase del nuevo centro de Antofagasta. Y en la puesta en marcha dos emblemáticos centros de justicia juvenil con altos estándares de seguridad y habitabilidad: el de la región de Los Lagos, con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, y en la primera etapa de Antofagasta, que en sus dos etapas de construcción contempla una inversión total por más de 17 mil millones de pesos.

Respecto de los centros de Libertad Asistida Especial con Internación Provisoria (LAE-IP), también han existido importantes avances, con dos nuevos centros inaugurados en el 2025: el de Arica, con una inversión de $159.050.000; y el de Tarapacá, con una inversión de $181.350.000. Se proyecta además el desadosamiento de los LAE-IP de Antofagasta, Aysén, Magallanes y los nuevos centros de estas características para las regiones de Ñuble, Los Ríos y Valparaíso.

«Estamos cumpliendo la misión que la ley nos encomendó. Pero el camino continúa y necesitamos de todas y todos. Cada joven que dejamos caer en la reincidencia es una oportunidad perdida para la sociedad. Pero cada joven que logra reinsertarse, que consigue un trabajo, que vuelve a estudiar, que repara su propia historia y el daño que causó, es una victoria no solo para él o ella, sino para todo Chile”, concluyó la directora nacional, Rocío Faúndez.