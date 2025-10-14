Servicios de Justicia atenderán este miércoles junto a migraciones en el Hospital Clínico

Con el objetivo de acercar los servicios públicos a la comunidad y facilitar el acceso a la justicia, este miércoles 15 el Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria” será escenario de una nueva “Plaza de Justicia y Derechos Humanos” (décimoquinta del año), actividad que se desarrollará desde las 08:30 horas, en dependencias del primer piso del centro asistencial, frente al SOME.

Allí, profesionales de distintos organismos púbicos estarán disponibles para resolver dudas, orientar a la ciudadanía y gestionar trámites en terreno en esta instancia territorial impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH. En ella se harán presentes los distintos servicios del sector Justicia: Servicio de Registro Civil e Identificación, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Servicio Médico Legal. En la oportunidad, se contará además con un stand del Servicio Nacional de Migraciones.

Michelle Peutat, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, invitó a la comunidad magallánica a participar de este nuevo operativo, que busca entregar apoyo, información y acompañamiento a las personas en distintas materias, destacando el apoyo de la Dirección del Hospital Clínico para llevar adelante esta iniciativa en dicho espacio, el cual permite facilitar el acceso tanto a usuarios y usuarias, como al propio personal que labora en el recinto.

Finalmente, instó a la ciudadanía a seguir las redes sociales de la SEREMÍA de Justicia y DD.HH. para mantenerse al tanto de futuras actividades en terreno en distintas comunas de la región, promoviendo la cercanía del Estado con las personas.