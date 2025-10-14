Todo listo para la segunda versión de “Del Estrecho Trail” en Fuerte Bulnes

PUNTA ARENAS. — Este sábado 18 de octubre se desarrollará la segunda versión de la carrera “Del Estrecho Trail”, evento deportivo organizado por el Club Magallanes Trail Runners con la colaboración del Parque del Estrecho de Magallanes, que reunirá a más de 330 corredores provenientes de distintos puntos de la región.

La competencia, que busca fomentar el deporte al aire libre y la conexión con la naturaleza, contempla tres categorías:

2K Carpinterito , enfocada especialmente en niños y niñas,

6K y 15K, ambas de carácter competitivo.

Según detalló el presidente del club, Carlos Valdebenito, en esta edición se amplió una de las rutas, pasando de 8K a 15K, con el fin de ofrecer un nuevo desafío a los corredores más experimentados.

“Estamos muy contentos, las inscripciones se agotaron completamente y tenemos una gran participación. Esperamos una jornada de deporte, convivencia y paisajes únicos en el Parque del Estrecho”, señaló Valdebenito.

La entrega de kits para los participantes se realizará este viernes, en el Espacio Zona Austral de Zona Franca, entre las 10:30 y las 19:30 horas, mientras que la competencia comenzará temprano el sábado en las dependencias del Parque del Estrecho.

Con una gran convocatoria y un entorno natural incomparable, “Del Estrecho Trail” se consolida como una de las actividades deportivas más esperadas del calendario outdoor magallánico.