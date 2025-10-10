Tropas aerotransportadas de los ejércitos de Chile y Argentina fortalecen lazos en Ejercicio Combinado de Paracaidistas

Un impresionante despliegue de capacidades tácticas, precisión y trabajo conjunto quedó

demostrado durante el reciente Ejercicio Combinado de Paracaidistas, protagonizado por efectivos

del Ejército de Chile y del Ejército de Argentina. Esta actividad no solo reafirmó los lazos bilaterales

entre ambas naciones, sino que también elevó el estándar de interoperabilidad y preparación

táctica en la región.

El ejercicio, que se enmarca dentro de una serie de entrenamientos combinados como “Estrella

Austral”, se realiza de forma anual y constituye una instancia clave para el fortalecimiento de la

cooperación militar. En esta edición, se llevaron a cabo saltos conjuntos en paracaídas desde 1.500

pies de altura, junto con intensas sesiones de instrucción en polígonos autocontrolados y en

polígonos de tiro para operaciones especiales.

Durante los entrenamientos se ejecutaron diversas posiciones de disparo, incluyendo escenarios

con obstáculos y en movimiento, tanto de día como de noche. Esta diversidad de condiciones buscó

homologar técnicas de combate y preparar a las tropas para actuar eficazmente en entornos

complejos y cambiantes.

Al respecto, el 2do Comandante del Batallón de Paracaidistas, Mayor Diego Fouillioux S., subrayó la

relevancia de que Chile no solo participe, sino que también sea el organizador y referente de este

tipo de entrenamientos de alto nivel. “La Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” (BOE) ha

demostrado su capacidad para planificar y ejecutar este tipo de ejercicios a nivel internacional,

especialmente en operaciones especiales. Esto nos permite mantenernos a la vanguardia y asegurar

los más altos estándares operativos que existen en la actualidad”, afirmó.

Por su parte, el Sargento Aldo Ferreira, de la Sección Guías Paracaidistas del Ejército Argentino,

destacó el valor estratégico y humano de este tipo de encuentros. “Operar junto a un país vecino es

sumamente satisfactorio. Se fortalecen nuestras capacidades, técnicas y tácticas, y la camaradería

refleja la cercanía y el espíritu de cooperación entre nuestros países. Además, existe un alto grado

de profesionalismo en todas las actividades realizadas”, puntualizó.

Sin lugar a dudas, este ejercicio no solo puso a prueba el temple, la preparación y la coordinación

entre ambos ejércitos, sino que también dejó en evidencia el alto nivel de alistamiento operacional

alcanzado. Estas instancias son fundamentales para asegurar que las fuerzas estén listas para actuar

con eficiencia, precisión y compromiso cada vez que se requiera.