Verifican avances en la construcción de la Senda de Penetración Vicuña-Yendegaia en Tierra del Fuego

Para constatar avances en la senda de penetración ruta Vicuña – Yendegaia: autoridades regionales de Magallanes realizaron una visita inspectiva a las obras del camino que unirá a la provincia de Tierra del Fuego con la provincia de la Antártica Chilena.

La presencia del Estado y la soberania efectiva son parte del compromiso por desarrollar el territorio conforme avance la ruta, proyectando espacios para el progreso del turismo, el emprendimiento y el acceso a servicios necesarios en la zona.

El gobernador regional, Jorge Flies, junto al delegado presidencial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto; el Seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes y el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Jorge Castillo Fuentes, destacaron las obras que el Cuerpo Militar del Trabajo ejecuta actualmente en la habilitación de la ruta.