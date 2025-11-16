162.082 electores llamados a votar hoy en Magallanes en estas elecciones Presidencial y de Diputados
Un padrón electoral de 160.082 electores cuenta hoy en la región de Magallanes, para la elección presidencial y parlamentaria de este 16 de noviembre, de los cuales 82.070 son varones y 78.022 mujeres.
El padrón electoral de la región de Magallanes se despliega por comunas de la siguiente manera:
Antártica: 195.
Cabo de Hornos: 1.682.
Laguna Blanca: 709.
Puerto Natales: 24.339.
Porvenir: 5.954.
Primavera: 985.
Punta Arenas: 122.999.
Río Verde: 650.
San Gregorio: 620.
Timaukel: 732.
Torres del Paine: 1.227.
Total de electores inscritos región de Magallanes: 160.082.