24 personas mayores de Puerto Williams reciben canastas de alimentos con fondos de Senama

Las socias y socios del Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán”, obtuvieron productos como harina, aceite, choclo y pollo, a través de un fondo autogestionado con colaboración de la Delegación Antártica Chilena en su proceso de postulación.

En la propia sede del Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán” de Puerto Williams, 24 de sus socias y socios recibieron canastas de alimentos, luego que esta organización se adjudicara un Fondo Nacional del Adulto Mayor de Senama Magallanes.

Esta acción, que contó con el apoyo de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena en su proceso de postulación, consistió en la entrega de 25 kilos de harina, 5 litros de aceite, además de choclos y dos pollos enteros congelados para cada integrante. El presupuesto total para concretar este beneficio que el propio club decidió adquirir, fue de 1 millón 100 mil pesos.

El coordinador regional de Senama Magallanes, Nicolás Soto, valoró este hecho igualmente enmarcado en el Mes de las Personas Mayores. “Es muy gratificante haber acompañado al ‘Rosa Yagán’, único club de personas mayores existente en la comuna de Cabo de Hornos. Y más aún, muy felices porque se han adjudicado el Fondo Nacional del Adulto Mayor. Esperamos así promover un envejecimiento digno, activo y saludable para ellos y seguir trabajando en conjunto”, manifestó.

Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, remarcó el convenio de colaboración que cumple la Delegación, entidad que desde 2023 ha apoyado al club en su proceso de postulación a este fondo de Senama. “Para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, las personas mayores son un pilar importante, ya sea en el enfoque de un envejecimiento positivo, la protección de derechos y la entrega de beneficios. Nos enorgullece haber sido nuevamente parte de la postulación para que las y los integrantes de este club, el más austral de Chile, adquirieran este fondo”, sostuvo.

Asimismo, el presidente del Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán”, José Oyarzo, se mostró agradecido por la obtención de este fondo y la colaboración de las entidades públicas correspondientes. “Siempre son bienvenidos estos proyectos en beneficio de cada socia y socio. Mil agradecimientos y felicitaciones a Senama,a la Delegación y a todos los que cooperaron al momento de la entrega de dicho beneficio”, comentó.

En tanto, María Muñoz, quien hace siete años integra el club comentó que “así como está la economía, para nosotros es fantástica esta ayuda, así que estoy muy agradecida. Tengo una pyme en que hago milcao, hago pan con chicharrones, así que me cayó como anillo al dedo esta ayuda”.

Por último, María Anguita, socia del club hace dos años, calificó como “excelente” la entrega de alimentos, debido a que “de repente uno se ve corta. Cuando ya empieza la etapa de la jubilación, las pensiones son muy bajas, por lo tanto, esto es una gran ayuda que le dan al adulto mayor. El beneficio viene a cubrir varias necesidades de algunas personas que en realidad están un poco cortas de repente en el mes para darse algunos gustitos como comerse un pollo”.

El Fondo Nacional del Adulto Mayor de Senama, apoya a organizaciones públicas o privadas, sin fines de lucro, que trabajen en temáticas de personas mayores en los territorios desarrollando iniciativas en materias de participación y apoyo social. Para esto, financia proyectos a través de diferentes fondos concursables. Uno de sus fondos se enfoca en proyectos autogestionados y ejecutados directamente por organizaciones conformadas por personas mayores, para apoyar el desarrollo de su capacidad de autogestión y emprendimiento. El Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán” se adjudicó los recursos a través de este ítem.