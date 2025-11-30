556 estudiantes eligieron la nueva Federación de Estudiantes de las UMAG

La lista “Seguimos Unidos” ha sido electa como Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes para el año 2026. En este proceso que constó de vacaciones los días 25 y 26 de noviembre, participaron 556 estudiantes, de los cuales 481 votaron a favor de dicha lista, otorgando así un sólido respaldo democrático.

La Universidad de Magallanes (UMAG) tuvo una matrícula total de pregrado de 4.420 estudiantes en 2025, con 2.488 mujeres y 1.932 hombres.



El TRICEL, valoró «profundamente la participación estudiantil demostrada en este proceso, que refleja el compromiso de nuestra comunidad con el fortalecimiento de la representación y la vida universitaria. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a las y los integrantes de la lista electa, deseándoles éxito en la labor que emprenderán a partir del próximo año.



Con esperanza y entusiasmo por el año académico que se aproxima, confiamos en que esta nueva Mesa Ejecutiva contribuirá al desarrollo de iniciativas que potencien el bienestar estudiantil y fortalezcan nuestra comunidad.»

La lista está compuesta por estudiantes de Enfermería, Ingeniería Eléctrica, Psicología, Pedagogía en Matemáticas y Trabajo Social, representando diversas áreas del conocimiento y combinando trayectorias y experiencias dentro de la comunidad estudiantil.

Composición de la lista “Seguimos Unidos”

Presidente: Ian Águila Muñoz

Ian Águila Muñoz Vicepresidenta: Fernanda Varela Urrea

Fernanda Varela Urrea Secretaria General: Yacyara Weissbuert Mansilla

Yacyara Weissbuert Mansilla Secretario de Finanzas: Sergio Painel Leyton

Sergio Painel Leyton Secretaria de Asuntos Estudiantiles: Amaya Saldivia Carrasco

Amaya Saldivia Carrasco Secretario de Comunicaciones: Fernando Alegría Cárdenas