Alejandro Kusanovic entre los senadores con más proyectos ingresados del país

Según el estudio “Radiografía del ciclo legislativo 2022–2026” elaborado por la consultora Nexos, el senador Alejandro Kusanovic se ubica entre los diez parlamentarios con mayor número de proyectos de ley ingresados durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y septiembre de 2025.

El informe analizo la productividad legislativa de senadores y diputados, midiendo la proporción de proyectos ingresados y publicados durante la actual legislatura. En este ranking, Kusanovic aparece, junto a parlamentarios de distintas bancadas, con una participación activa y sostenida en la presentación de iniciativas legislativas.

El parlamentario se mostro agradecido con el resultado, manifestando que “valida una forma diferente de hacer política, con un fuerte enfoque en la gestión concreta y transparente para una región extrema como la nuestra. A pesar de llevar poco más de tres años en el Senado y alcanzar esta meta, nos llena de motivación para seguir trabajando con más fuerza por nuestra querida región”.



De manera complementaria, el senador por Magallanes mantiene además una asistencia del 100% a las sesiones de Sala del Senado, lo que da cuenta de su compromiso con el trabajo parlamentario y con la representación efectiva de su región.

Con 86 mociones ingresadas y asistencia perfecta, el senador Alejandro Kusanovic reafirma su compromiso con un trabajo legislativo serio, constante y conectado con los desafíos de Magallanes y del país. Entre sus proyectos más destacados figuran iniciativas relacionadas con el desarrollo regional y el territorio antártico, la seguridad pública, la conectividad, el apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad, materias que reflejan su enfoque práctico y su cercanía con los problemas reales de la zona austral.

“Hemos buscado representar a Magallanes con hechos, no solo con discursos. Este trabajo, es el fruto del esfuerzo de un equipo comprometido y de la ciudadanía que creyó en nosotros y reafirma nuestro compromiso de continuar sirviendo a la región y al país con la misma pasión y entrega de siempre”, concluyó el senador Kusanovic.