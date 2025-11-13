Asociación Nacional de Funcionarios del IPS se declaran en movilización

En una declaración emitida esta tarde de miércoles 12 de noviembre el gremio de los funcionarios del IPS han manifestado lo siguiente:

«Informamos a ustedes que en el día de hoy sostuvimos una reunión con el Subsecretario de Previsión

Social y autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), instancia en la que se nos entregó la tan

esperada respuesta respecto de nuestras dos demandas centrales: la creación de la Asignación de

Seguridad Social y un nuevo DFL de Planta en beneficio de todas y todos los trabajadores del IPS.

Recordamos que nuestra organización cumplió con cada una de las etapas del trabajo técnico y

sindical, proceso documentado en el Protocolo de Acuerdo suscrito el 7 de agosto de 2025, y cuyo

contenido fue posteriormente remitido —a mediados de agosto— a la Subdirección de Racionalización

y Políticas Públicas del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, en el marco de la reunión de hoy, se nos ha comunicado que dicha Subdirección solo

está disponible para abrir el análisis del nuevo DFL de Planta, manifestando negativa absoluta respecto

de la Asignación de Seguridad Social, desconociendo con ello el trabajo realizado, las necesidades de

nuestro servicio y la función estratégica que desempeñamos como institución pública clave para el

país.

Ante esta situación, desde nuestra convicción sindical y en representación legítima de las y los

trabajadores del IPS, hemos sostenido un ampliado nacional con dirigentas y dirigentes desde Arica a

Magallanes. En esta instancia, evaluamos colectivamente la respuesta recibida, constatando que

constituye una falta de consideración, seriedad y respeto hacia nuestro trabajo, hacia la

organización sindical y hacia cada funcionaria y funcionario que sostiene día a día la atención

a la ciudadanía con profesionalismo, compromiso y vocación pública.

Es inaceptable que, tras meses de dilaciones y silencios, se pretenda desconocer un proceso

tripartito serio, técnico y transparente, construido con responsabilidad por todas las partes

involucradas.»



El gremio concluye que «Por estas razones, con la fuerza de nuestro mandato y con la aprobación del 98,5% de adhesión, hemos resuelto iniciar una movilización nacional por 48 horas a contar de este jueves 13 de noviembre, con evaluación permanente para extender las acciones durante la próxima semana.

¡Por la dignidad, el reconocimiento y la justicia para las trabajadoras y trabajadores del IPS!

¡Todas y todos movilizados!».

