Caída de escalera sobre transformador provoca corte de energía en sector céntrico de Punta Arenas

Un amplio corte de suministro eléctrico afecta desde esta mañana de miércoles 12 de noviembre al sector de calle Waldo Seguel, entre Chiloé y Bories, en Punta Arenas, luego de que una escalera cayera sobre un transformador en medio de los trabajos de remodelación que se desarrollan en el área de la ex Cárcel.

Entre los puntos afectados por la interrupción se encuentran la Delegación Presidencial Regional y la Gobernación de Magallanes, además de diversos locales comerciales y viviendas del sector.

Según informó la Empresa Eléctrica de Magallanes (EDELMAG), equipos técnicos se encuentran trabajando en el lugar para realizar el reemplazo del transformador dañado, labores que se extenderán por aproximadamente cuatro horas.

Asimismo, la compañía anunció que, debido a las maniobras necesarias para efectuar las reparaciones, desde las 09:30 horas se interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico en el cuadrante comprendido por Chiloé, entre Waldo Seguel y Fagnano, hasta Armando Sanhueza, afectando también al Liceo San José.

EDELMAG lamentó los inconvenientes ocasionados y aseguró que se han dispuesto todos los recursos técnicos y humanos disponibles para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes durante las faenas.