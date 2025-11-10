Chile Vota Informado | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes

Este domingo 16 de noviembre, Chile votará. Se elegirá a la Presidenta o al Presidente de la República, y en nuestra región debemos renovar a diputados y diputadas. Cada voto importa. Cada decisión cuenta.

Es fundamental informarse antes de votar. Informarse bien, porque la información es poder: el poder de decidir con responsabilidad, el poder de construir un país para todos y todas. Votar informados e informadas es cuidar lo que hemos construido juntos y proyectar el país que queremos para el futuro. Es decidir con conocimiento y compromiso.

Porque informarse no es solo leer o escuchar, es entender lo que cada candidatura propone. Cuando la ciudadanía vota informada, fortalece la democracia y avanza con diálogo, respeto y participación.

El Gobierno junto a las distintas instituciones implicadas, como siempre, garantizará la seguridad, el transporte y toda la información necesaria para que cada chileno y chilena ejerza su derecho.

En Magallanes seremos 160.092 electores, distribuidos en 51 locales y 423 meses desde Puerto Edén hasta la Antártica. Una logística que nos desafía y que hemos coordinado con anticipación para que todo funcione dentro de este acto republicano.

Para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. El elector debe llevar un lápiz de pasta azul para marcar el voto en la papeleta, pero de igual forma en las mesas tendrán disponibles.

Es necesario recordar que para esta ocasión el voto es obligatorio, salvo las excepciones que establece la ley, quienes no lo hagan se arriesgan a multas entre las 0,5 y 1,5 UTM. Los llamados a sufragar somos todos los chilenos y chilenas que hayan cumplido la mayoría de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva.

El próximo domingo 16 de noviembre estamos todas y todos invitados a cuidar lo que hemos construido como país. Hagámoslo con conciencia, tranquilidad y confianza en un sistema electoral que ha dado muestras siempre de su legitimidad, velocidad y ejemplo de democracia.

Sigamos avanzando en un Chile que se ha estabilizado, que crece y se fortalece.



