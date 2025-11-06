Comité Paritario de EPAUSTRAL es reconocido a nivel nacional por su Gestión Destacada en prevención laboral

El premio fue entregado por el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) en el contexto de las Distinciones Nacionales en Prevención 2025, valorando el compromiso del organismo técnico interno en la seguridad de las personas.

Gracias al trabajo sostenido para promover el cuidado de las y los trabajadores, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) de la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL) fue reconocido a nivel nacional por el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), en el marco de la ceremonia anual de las Distinciones Nacionales en Prevención 2025, realizada en el Centro de Convenciones Metropolitan Santiago, en Vitacura.

En esta instancia, el Comité Paritario fue distinguido en la categoría Gestión Destacada, por su compromiso sostenido con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en la EPAUSTRAL y que, junto al trabajo anual del área de Prevención de Riesgos, se ve reflejado en los 300 días consecutivos sin accidentes laborales registrados en 2025, acercándose a los siete años sin incidentes en la empresa.

Este reconocimiento a nivel nacional fue aplaudido por el Gerente General, Miguel Palma, quien afirmó que “siendo una de las empresas regionales destacadas en la ceremonia, este logro es reflejo del compromiso, la dedicación y el trabajo colaborativo que han sostenido en el tiempo para promover ambientes laborales más seguros, saludables y sostenibles, y nos da una tremenda base para los desafíos que enfrentaremos como EPAUSTRAL”.

El ejecutivo, quien estuvo presente en la ceremonia, destacó al Comité Paritario “por su gestión preventiva y por proyectar con fuerza una cultura de seguridad que beneficia a toda nuestra organización y que refleja el compromiso de todos los trabajadores de la empresa y del puerto. Nos llena de orgullo y nos motiva a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre equipos, profesionales y trabajadores, porque sabemos que la prevención es una tarea compartida donde las personas son el centro”.

as Distinciones Nacionales en Prevención son organizadas anualmente por el IST, organismo fiscalizador en materia de seguridad y salud laboral, para reconocer a quienes han demostrado excelencia, innovación y resultados sostenibles en gestión preventiva. Por eso, la Gerenta Regional IST, Pamela Muñoz, afirmó que “entregar este reconocimiento es un honor. Sentimos que es un grupo humano que lleva en el corazón el cuidado de la vida, que está liderado con buenas directrices y apoyado por un equipo de prevención encabezado por Carolina Suárez. Todos, junto al trabajo del IST, han permitido que durante estos años la Empresa Portuaria Austral haya destacado por el compromiso de llegar a todas esas personas que hacen uso de las instalaciones con mensajes, capacitaciones, operativos de salud y todo lo que significa poner la vida al centro. Felices de reconocer a este Comité Paritario que inspira a otros».

Así, y con un plan anual de trabajo desarrollado junto al área de Prevención de Riesgos, el premio para el Comité Paritario refuerza el compromiso de EPAUSTRAL con la seguridad laboral y marca un hito en la consolidación de una cultura preventiva que seguirá guiando sus operaciones en los próximos años.