Delegación Presidencial de Última Esperanza entrega Fondo Social Presidente de la República a cuatro organizaciones de la provincia

– El delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana destacó la entrega de estos fondos al aportar a la labor que cumplen las diferentes organizaciones sociales con la comunidad.

En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se realizó la entrega de cheques correspondientes al Fondo Social Presidente de la República – Fondes, a cuatro organizaciones sociales de Puerto Natales que se adjudicaron estos fondos concursables.

Se trata del club de adulto mayor “Las Nonas”, el club de adulto mayor “Jesús Nazareno”, la agrupación Willi Antü y el Centro Minero de Puerto Natales.

Los montos entregados en total suman $5.478.570.- con los cuales podrán adquirir distinto tipo de equipamiento para sus sedes.

Al respecto, el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana, señaló “en nombre del Gobierno del presidente Boric, hemos entregado estos fondos a cuatro organizaciones de la comuna, cada una con diferentes proyectos con los cuales podrán mejorar las condiciones con las que desarrollan su trabajo, y esto nos pone muy contentos, ya que sabemos que estos recursos serán de mucha ayuda para ellos”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación Willi Antü, Teresa Caipillán manifestó “quisiera agradecer que nuestro proyecto fuera beneficiado con estos fondos de Gobierno, ya que este dinero irá destinado a la compra de un calefactor aéreo que será un gran apoyo, especialmente para nuestros adultos mayores”.

Asimismo, la presidenta del Club de Adulto Mayor “Las Nonas”, Clara Alvarado, valoró esta entrega señalando que, “teníamos una cocina que estaba obsoleta y con estos fondos vamos a poder contar con la estufa que necesitábamos”.

Finalmente, el delegado señaló que “es importante destacar el trabajo que las diferentes organizaciones realizan en la provincia por el bien de la comunidad, de las personas mayores y de sus asociados, por ello es que estamos muy satisfechos de poder colaborar con la entrega de estos fondos”.