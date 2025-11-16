En Nueva Zelanda comenzó la Elección Presidencial

Por undécima vez los chilenos en el exterior podrán emitir su sufragio en el mundo. Siendo las cuatro de la tarde, hora de Chile, se inició el proceso de elección Presidencial en

Wellington y Auckland, Nueva Zelanda

“El padrón electoral respecto al año 2023 creció un 20%, esto es, tenemos en el exterior 160. 935 electores hoy en día con la posibilidad de ejercer sufragio en 427 mesas de votación, ubicada en 119 locales, en 64 países del mundo”, comentó la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

La Presidenta del Servel, Pamela Figueroa se refirió a algunas incidencias en el exterior como: la suspensión de la Elección en Puerto Príncipe, Haití; cambios en los horarios de votación en Beirut, Líbano, proceso que se realizará desde las 8:00 hasta las 15 horas (horario local).

Igualmente, hay circunscripciones con extensión de competencia para los casos con menos de 9 electores correspondientes a:

Ramallah

Accra

Georgetown

Addis Abeba

Damasco

Teherán

Puerto España

Y Caracas y Puerto Ordaz en Venezuela, debido al retiro del personal diplomático chileno.

“Para todos ello se dispuso que con el propósito de garantizar el derecho a sufragio de esos electores se muevan esas circunscripciones a aquellas existentes que estén ubicadas en Estados contiguos o cercanos. Todas estas situaciones fueron informadas a los electores en el exterior a través de correos electrónicos los últimos días” afirmó Pamela Figueroa.