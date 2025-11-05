Estudiantes de PUNTA ARENAS promueven la prevención del accidente cerebrovascular (ACV) a través de plogging en la costanera

Se trata de una actividad que combina la actividad física al aire libre con el cuidado del medio ambiente.

En el marco del proyecto intersectorial “Actívate, Cuídate y Vive sin ACV”, se realizó con éxito una jornada de plogging en la costanera de Punta Arenas, que contó con la participación de estudiantes de distintos liceos de la ciudad. Esta nueva edición de la iniciativa, que busca promover la prevención del Accidente Cerebrovascular (ACV), la actividad física y el cuidado del medio ambiente, reunió a cerca de 70 estudiantes.

La actividad fue liderada por los propios estudiantes, siendo en esta ocasión los alumnos del Liceo Luis Alberto Barrera quienes organizaron la jornada junto a su cuerpo docente, acompañados por estudiantes del Liceo Polivalente Sara Braun e INSAFA, también participantes del proyecto.

El Dr. Javier Gaete, neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, explicó que “el plogging es una disciplina que combina la actividad física con el cuidado del medio ambiente. Se trata que las personas que habitualmente realizan caminata o trote en un determinado recorrido aprovechen de recoger la basura que está en ese espacio. De esa forma, se combinan dos elementos que son fundamentales para nuestro programa: La actividad física como un elemento fundamental para promocionar, sobre todo en la gente joven y en los estudiantes, como uno de los factores protectores del ACV y, además, el cuidado del medio ambiente, que es uno de los determinantes de salud”.

“La participación ha sido muy activa y satisfactoria por parte de los estudiantes y del comité organizador. El objetivo del programa es que los jóvenes aprendan a reconocer qué es un ACV, a identificar sus síntomas y a saber cómo actuar a tiempo. El ACV es una enfermedad tiempo-dependiente, donde cada minuto cuenta, pero también es una enfermedad que se puede prevenir. Dentro de los factores protectores dependen de nuestros hábitos y estilo de vida: realizar actividad física, mantener una alimentación saludable, cuidar el peso y evitar el consumo de alcohol y tabaco”, detalló el Dr. Gaete.

Yanhira Acosta, enfermera docente del Liceo Polivalente Sara Braun, resaltó que “nosotros como establecimiento estamos participando de esta actividad de ACV desde sus inicios. El plogging es una actividad que hemos hecho durante los años y ha evidenciado un beneficio para nuestros estudiantes al hacer actividad física junto con el cuidado del medio ambiente. Los chiquillos todos estos años han recolectado muchos desechos. Ahora llevan sus bolsas llenas también, y es importante, dado que la actividad física es uno de los factores de prevención del ACV, y es muy bueno que podamos juntarlo, además, con el cuidado del medio ambiente”.

La estudiante de 2° medio de Liceo Luis Alberto Barrera, Ignacia Mella, destacó el entusiasmo con que se preparó la jornada de plogging. Explicó que la actividad fue planificada con anticipación junto a sus compañeros y docentes, además de contar con el apoyo de otras instituciones que se sumaron a colaborar. “El objetivo principal es cuidar la costanera y que se vea más bonita, tanto para quienes vienen a visitarla como para nosotros mismos”, valorando también el respaldo recibido desde las otras instituciones participantes y de los estudiantes.

El plogging es una iniciativa sostenible nacida en Suecia que combina deportes como el running con el cuidado del medioambiente. Se trata de aprovechar cualquier actividad física al aire libre para la recogida de los desperdicios que se encuentran en las playas, las montañas o las propias ciudades.

El proyecto “Actívate, Cuídate y Vive sin ACV” es impulsado por la SEREMI de Salud, Servicio de Salud, Hospital Clínico de Magallanes, a través de su Unidad de Neurología, Atención Primaria de Salud de Punta Arenas y la Universidad de Magallanes (UMAG). Este año se sumó además la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre instituciones del sector salud, la academia y la comunidad.