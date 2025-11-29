Gobierno realizó en Punta Arenas intervención para prevenir la violencia contra niñas y adolescentes

En la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, se realizó hoy la intervención “Niñas Libres y Seguras – Magallanes Dice No a la Violencia”, con una feria de servicios que promovió sus derechos, el respeto y buen trato.

Viernes 28 de noviembre.“No más violencia contra las niñas” fue el lema esgrimido esta mañana, para resignificar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la población escolar de Magallanes, a través de una Plaza de Servicios que congregó en Plaza Muñoz Gamero a diversas entidades públicas.

Esta instancia organizada por la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia junto a la Secretaría de Seguridad Pública de Magallanes, motivó a generar conciencia y promover el diálogo y la reflexión en torno a este flagelo del siglo XXI. Allí, en este espacio público se generó una interacción a partir de la entrega de colaciones saludables, cómics, afiches y folletería, entre otros insumos.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, destacó que “hoy estamos dando a conocer el Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que en este año quisimos hacerlo extensivo a las niñas y adolescentes, debido a que como Subsecretaría de la Niñez estamos liderando la campaña nacional “Buen Trato en Movimiento”, que busca movilizar a la sociedad hacia el fomento de prácticas cotidianas que promuevan el buen trato entre personas. Como Gobierno hemos instalado el cien por ciento de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), que para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es un tremendo logro, y que se gestó gracias a la ejecución del Gobierno Regional para poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

La Seremi de Justicia y DDHH, Michelle Peutat, en su calidad de Seremi (S) de Seguridad Pública, manifestó que estas instancias son muy relevantes para la prevención. “Somos conscientes como gobierno y también como institucionalidad que las mujeres a lo largo de su trayectoria de vida enfrentan muchos momentos de violencia. Y esto ocurre desde las primeras infancias hasta ya más adultas. Por lo tanto, aprender a identificar, alertarnos y poder con esa información también tomar como comunidad medidas preventivas en torno a la violencia hacia las niñas y las adolescentes, es una tarea importante desde el punto de vista de la seguridad, pero también de la protección y garantía de los derechos humanos”, señaló.

Entre las estudiantes asistentes, Rafaela Haro, del primero medio B del INSUCO, quien concurrió con todo su curso, se mostró motivada que se genere este tipo de actividades abiertas a la comunidad y al aire libre para generar conciencia: “Se ve muy buena, muy llamativa y puede venir cualquier persona. Esta es una temática que afecta a toda la sociedad, y claramente, aquí se recibe la información mucho más fácil, y se da más conocimiento”. Asimismo, resaltó la importancia de incorporar también a las niñas y a las jóvenes, argumentando en que “uno desde más pequeño va aprendiendo las cosas, y si tú tienes violencia desde muy chico, vas a seguir con violencia, porque es lo que se aprende más que nada. Encuentro que está bien que se aborden los temas desde más joven”, manifestó.

En la oportunidad, los seremis de ambas carteras convocantes también reflexionaron sobre el foco de esta conmemoración que invita a rechazar y condenar las diversas formas de violencia ejercidas contra las mujeres en todo el mundo.

Esta actividad contó con la colaboración de: INJUV, Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Oficina de Protección de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes (OPD), Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Seremi de Educación, y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.