Hallazgo de feto en planta de Aguas Servidas de Aguas Magallanes activa investigación de Fiscalía y PDI

Un impactante hallazgo realizaron durante la mañana del miércoles trabajadores de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Aguas Magallanes, ubicada en calle Juan Williams, en el acceso al sector Barranco Amarillo. En medio de sus labores rutinarias, los funcionarios detectaron la presencia de un feto humano, situación que de inmediato activó los protocolos de emergencia y dio paso a una investigación policial.

La Fiscalía de Punta Arenas fue informada del hecho y dispuso la concurrencia de un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI). Según los antecedentes entregados por la institución, se trataría de un feto con una edad gestacional estimada entre 14 y 16 semanas, sin lesiones externas visibles. La causa de muerte deberá ser determinada por el Servicio Médico Legal (SML).

Empresa activó protocolo y cerró planta de manera preventiva

Ante el hallazgo ocurrido el día de ayer en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en Punta Arenas, la empresa informó que ante este lamentable hecho:

Se realizó de inmediato la denuncia a las autoridades competentes, activando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

La planta fue cerrada de manera preventiva hasta la llegada de los equipos especializados que efectuaron las pericias correspondientes.

La empresa ha puesto a disposición toda la colaboración necesaria en el marco de la investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía.

Comprendemos la sensibilidad que reviste este lamentable hecho y, por ello, reiteramos nuestra plena disposición para facilitar el trabajo de las autoridades y contribuir a un proceso investigativo riguroso y respetuoso.