Hospital Clínico Magallanes realiza mantención correctiva de su Resonador Magnético

El Hospital Clínico de Magallanes informa que, durante esta semana y parte de la próxima, el equipo de Resonancia Magnética se encuentra en proceso de Mantención Correctiva, conforme a las indicaciones técnicas del fabricante Philips, con quien la institución mantiene contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.

El jefe del Centro de Responsabilidad de Imagenología, Dr. Claudio Barría Peña, explicó que esta intervención se realiza aproximadamente cada tres años y tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento del equipo:

“Durante esta semana y parte de la siguiente tendremos el equipo en un estado de mantención correctiva. Esto es una mantención que se realiza de acuerdo a información entregada por la empresa Philips, donde se realiza carga de gases que permiten la baja temperatura alrededor de un magneto, que es lo que hace funcionar el equipo”.

Durante este periodo, el hospital ha implementado un plan de contingencia que permite continuar la atención de pacientes sin interrupciones relevantes.

“Tenemos definido realizar las prestaciones de urgencia y de pacientes hospitalizados en el extra sistema, es decir, en otras instituciones, trasladando a nuestros pacientes de manera segura y de manera de poder obtener sus exámenes con calidad para el manejo clínico. El resto de los pacientes serán reagendados en horarios de extensión durante la próxima semana, una vez que el equipo retome su funcionamiento normal”, precisó el Dr. Barría.

La empresa Philips ha entregado una carta Gantt de trabajo, proyectando que el equipo retomará su operatividad a más tardar el día 20 del presente mes, considerando la llegada de técnicos, repuestos y gases criogénicos necesarios para la mantención.

Finalmente, el jefe de Imagenología destacó el compromiso institucional por mantener la continuidad asistencial:

“Sabemos que este es un proceso que corresponde realizar cada tres o cuatro años, y por eso hemos planificado jornadas de extensión e incluso fines de semana, para responder oportunamente a nuestros pacientes prioritarios”.

FUENTE: Comunicaciones Hospital Clínico de Magallanes.