Hoy se presenta el destacado comediante Juan Pablo López en Puerto Williams: entrada gratuita

El destacado comediante Juan Pablo López, triunfador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en dos ocasiones —la más reciente en febrero de este año—, se presenta hoy a las 20:30 horas en la Sala de Uso Múltiple de Puerto Williams. La entrada al evento es gratuita y el ingreso será por orden de llegada.

El evento, organizado por la Municipalidad de Cabo de Hornos, forma parte de las actividades oficiales del aniversario número 72 de la ciudad más austral del mundo. El ingeniero de profesión, promete llevar su mejor repertorio de humor, combinando ironía, observación cotidiana y reflexión social, características que lo han consolidado como uno de los comediantes más reconocidos del país.

Juan Pablo López trabajó durante 16 años en un banco antes de dedicarse al humor. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó de manera curiosa: para superar su temor a hablar en público, se inscribió en un taller de oratoria, experiencia que lo llevó a descubrir el mundo de los cuentacuentos y, posteriormente, al stand-up comedy.

Con una trayectoria marcada por la autenticidad y la conexión con el público, López llega a Puerto Williams para compartir risas y celebrar junto a la comunidad un nuevo aniversario de la ciudad más austral del mundo.

Desde la organización se informó que la asistencia de menores de edad será responsabilidad de los padres, dado que el show está recomendado para mayores de 18 años por su contenido humorístico orientado al público adulto.