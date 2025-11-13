La Educación Parvularia Pública cumple con pago de bono especial a más de 13 mil trabajadoras

Las asistentes de la educación de jardines infantiles financiados Vía Transferencia de Fondos (VTF) recibieron el pago del Bono de Desempeño Laboral (BDL) Especial, dando respuesta a una demanda que se arrastraba desde los años 2016 a 2019. Este reconocimiento y valoración de las trabajadoras de la educación inicial consideró una inversión de más de $8.600 millones.

Dando cumplimiento a una demanda de largo tiempo de las asistentes de la educación de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) que permite reconocer y valorar el trabajo de los equipos pedagógicos de la educación parvularia, el Ministerio de Educación ha materializado el pago del Bono de Desempeño Laboral (BDL) Especial, a 13 mil trabajadoras del sector.

Esta medida beneficia a las funcionarias/os que desempeñaron labores entre 2016 y 2019 en establecimientos VTF y que, en su momento, no recibieron el reconocimiento ni pago de este bono. La Subsecretaría de Educación Parvularia (SdEP) lideró el proceso que permitió materializar este pago a, su mayoría, mujeres que cumplen un rol fundamental para el bienestar de las niñas y niños que asisten a la educación inicial. En la práctica, esta solución se incorporó en la Ley de Reajuste del Sector Público de diciembre de 2023, en la que se aprobó que el beneficio se pagaría en dos cuotas: una en 2024 y otra en 2025.

“El pago de este bono es muy importante para nuestro Gobierno. Mediante el diálogo, dimos solución a una demanda cuya solución busca avanzar en la superación de inequidades; mejorar las condiciones laborales de las asistentes de la educación VTF para el desempeño de sus funciones y, generar espacios educativos de mayor calidad para las niñas y niños. La educación parvularia avanza valorando la labor de sus trabajadoras”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

El BDL Especial, consideró el reconocimiento de un bono por año, durante el período 2016-2019, lo que se tradujo en el pago de un total de 49.745 bonos, que beneficiaron a 13.773 trabajadoras. Con una inversión de más de $8.600 millones, el Gobierno cumplió su compromiso y reconocimiento a través del pago de estas asignaciones.

La postulación al BDL Especial fue casi total, dado que participó el 100% de las comunas administradas, a diciembre de 2024, por Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y el 96% de los administradores municipales. Esto, sobre un universo de 295 sostenedores: 246 correspondientes al sector municipal y 49 a SLEP.