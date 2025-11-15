Magallanes despliega operativo total para asegurar un proceso eleccionario seguro, ordenado y participativo

Con locales ya bajo control de las Fuerzas Armadas, transporte reforzado y medidas sanitarias activadas, las autoridades confirman que la región está preparada para la jornada cívica de este domingo.

Punta Arenas, noviembre 15 de 2025. – En la Escuela 18 de Septiembre, uno de los principales locales de votación de Punta Arenas, autoridades regionales encabezadas por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, entregaron el estado completo del operativo dispuesto para las elecciones de este domingo 16 de noviembre. Tras el punto de prensa, la comitiva —integrada por el Jefe de Fuerzas, el General de Carabineros y los Seremis de Educación, Salud y Transporte— realizó un recorrido por la Escuela y luego también por el Liceo María Behety para constatar que los recintos se encuentran ya bajo resguardo de las Fuerzas Armadas y con el Servel avanzando en la instalación de mesas y material electoral.

El Delegado Presidencial Regional, destacó la preparación integral del proceso, subrayando la responsabilidad institucional en garantizar una jornada tranquila. “Está casi todo listo para la jornada de mañana. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, debemos garantizar el normal proceso eleccionario y agradecer el tremendo trabajo de las Fuerzas Armadas y Carabineros”, señaló. También insistió en el carácter obligatorio del voto: “Recordemos que hay multas para quienes no acudan y es fundamental que las personas revisen su local de votación y la vigencia de su cédula.”

Consultado por la alta participación esperada —más de 160.000 votantes en la región—, Ruiz Pivcevic enfatizó que el despliegue está preparado para enfrentar ese flujo. “Hay hartos locales y la cantidad de mesas por recinto no es tan alta. Está todo garantizado para evitar aglomeraciones, como en procesos anteriores. La única variable que no podemos controlar es el clima, pero el refuerzo del transporte, incluyendo los cruces a Tierra del Fuego, está previsto”, afirmó.

El control interno de los locales ya está en manos de las Fuerzas Armadas. Así lo confirmó el General de Brigada, Comandante en Jefe de la V División de Ejército y Comandante del Comando Conjunto Austral, Ricardo Merino González, a cargo de la Seguridad y el Orden Público para este acto electoral. “Desde ayer las Fuerzas Armadas tomaron el control de la Seguridad y el Orden Público y así la posición en los locales de votación en toda la región, en los 51 locales de votación. Para esto, tenemos desplegados aproximadamente 480 efectivos entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Carabineros en la seguridad directa de los locales de votación, más personal que se encuentra en apoyo a las actividades, ya tanto como actividades logísticas, puestos de mando alcanzando una cantidad total de 840 efectivos.”, explicó. También enfatizó que existen protocolos establecidos ante cualquier eventualidad: “conforme a lo que está dispuesto en la Ley 18.700, como también en el Instructivo de Seguridad que saca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tenemos previstos protocolos ante situaciones de emergencia o que alteren el orden público en el proceso, toda vez que nuestra misión es resguardar que esto se lleve con la debida calma.”

Asimismo, desde Carabineros, se confirmó un operativo destinado exclusivamente a la seguridad del proceso. El Jefe Zonal de Carabineros, General Marco Alvarado Díaz, explicó que todos los recintos tendrán presencia policial externa. “Habrá funcionarios preparados para apoyar también a personas con movilidad reducida, para que puedan ejercer su derecho sin dificultades”, indicó.

Además, detalló el mecanismo para dejar constancias por estar a más de 200 km del local de votación: “Llamamos a usar la Comisaría Virtual, pero quienes lo hagan deben validar el código alfanumérico en un cuartel. En Punta Arenas habrá tres puntos habilitados, además de todos los cuarteles rurales: La primera Comisaría, el gimnasio Grupo de Operaciones Policiales Especiales y la Prefectura.”

El Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, informó que todos los establecimientos designados como locales de votación ya fueron entregados sin inconvenientes. “Existe una disposición del Ministerio de Educación para que los sostenedores que lo requieran puedan suspender sus actividades el día lunes, facilitando así las tareas logísticas propias del proceso eleccionario. En esa línea, el Servicio Local de Educación Pública determinó suspender las clases —con recuperación posterior— en todos los establecimientos que funcionan como locales de votación, por lo que el lunes 17 no habrá clases en esas escuelas. En el caso de los establecimientos subvencionados, solo el Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes solicitó la suspensión, debido a la alta cantidad de mesas instaladas en ese recinto.”, detalló.

El Seremi de Salud, Eduardo Castillo Vera, confirmó el normal funcionamiento de la red asistencial durante la jornada electoral y llamó a tomar precauciones sanitarias debido al aumento reciente de circulación viral. “Mañana funcionan en horario normal los establecimientos de salud. Está toda la logística del área preparada para alguna eventualidad, el traslado, si es que es necesario, la coordinación con los SAMUS. Hemos tenido una circulación viral significativa en las últimas semanas, por eso, invitamos a quienes presenten síntomas a usar mascarilla y evitar exponer a menores vulnerables. Los SAR y SAPU funcionarán en sus horarios habituales, y las farmacias de urgencia estarán activas”, señaló. Asimismo, explicó que quienes no puedan votar por motivos médicos deberán certificar posteriormente su condición con documentación correspondiente.

El transporte también se reforzará significativamente. Según el Seremi Alejandro Goic Barría, la región contará con más servicios gratuitos y frecuencias ampliadas. “Pasamos de 22 a 37 servicios rurales gratuitos, y en Punta Arenas los buses operarán de 07:00 a 21:00. El horario punta estimado es desde las 11 de la mañana hasta las 17 horas aproximadamente, donde vamos a tener una frecuencia de 4 buses a la hora, con las tarifas habituales. Estamos preparados para ajustes en caso de eventualidades climáticas”, indicó. Ante posibles demoras en el conteo, agregó: “Monitorearemos durante toda la jornada, desde las 7 y media de la mañana, y evaluaremos medidas adicionales, incluida una eventual extensión de servicios.”

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a informarse, planificar sus traslados y participar de forma responsable en esta jornada cívica. La región de Magallanes ya activó todo su despliegue institucional para asegurar un proceso electoral seguro, ordenado y tranquilo.