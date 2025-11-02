Municipalidad de Punta Arenas rechaza acusaciones contra secretaria general de la Cormupa y aclara que video corresponde a un bingo solidario

Punta Arenas, noviembre de 2025 — La Municipalidad de Punta Arenas desmintió categóricamente las acusaciones difundidas por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) y replicadas en algunos medios regionales, que vinculan a la secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Elena Blackwood, con un presunto ingreso al casino del Hotel Dreams.

Desde la administración comunal precisaron que el registro audiovisual en cuestión fue grabado en julio de este año durante un bingo solidario organizado por la Agrupación Manos de Hermanos, actividad que se desarrolló en el segundo piso del Hotel Dreams, en un espacio completamente independiente de la sala de juegos. Además, aclararon que la funcionaria se encontraba de vacaciones y no bajo licencia médica al momento del evento.

El alcalde Claudio Radonich explicó que “esto corresponde a una grabación de julio, cuando se realizó un bingo solidario para la Agrupación Manos de Hermanos en el Hotel Dreams, pero no en la sala de juegos. Lo más agraviante e irresponsable es insinuar que la secretaria general estaba jugando en el casino o que lo hizo estando con licencia médica, lo cual es absolutamente falso”.

El jefe comunal detalló además que Blackwood había concluido previamente una licencia médica y se encontraba haciendo uso de sus vacaciones, participando de la actividad benéfica como parte de su reincorporación gradual a sus labores. “Por tanto, no existe falta administrativa ni ética alguna”, afirmó Radonich.

Asimismo, el alcalde cuestionó el momento en que se difundió el video, señalando que “llama la atención que este registro, conocido desde julio, se publique recién ahora. Creemos que esto ocurre en el contexto de las investigaciones que lleva adelante la Contraloría sobre el uso de licencias médicas, donde la propia secretaria general ha impulsado un proceso de revisión interna. Hubo incluso amenazas directas e indirectas de algunos dirigentes gremiales de que, si no se cambiaba el criterio respecto de ciertas sanciones, el video sería difundido, y eso es lo que finalmente pasó”.

Finalmente, Radonich valoró la trayectoria y compromiso de la secretaria general de la Cormupa, destacando su labor profesional y ética. “Elena Blackwood es una profesional de reconocida capacidad y dedicación, que ha cumplido su labor con responsabilidad y transparencia. No corresponde enlodar su nombre ni su trabajo por un hecho que está completamente aclarado”, concluyó.

La Municipalidad de Punta Arenas reiteró su respaldo institucional a la funcionaria y señaló que ya se entregaron todos los antecedentes pertinentes a la Contraloría General de la República, con el fin de ratificar la veracidad de los hechos y descartar cualquier irregularidad.