Nueva ampliación de recorridos del transporte público mayor beneficia a nuevos barrios del sur poniente de la ciudad

* Ahora cuentan con transporte público más cercano los vecinos del sector condominios Tierra Austral, e incluso los del sector Monte Verde, en prolongación Pedro Aguirre Cerda.

“En el marco de la solicitud de mejoramiento de los recorridos del transporte público mayor en la comuna de Punta Arenas, realizadas principalmente de parte de los vecinos de los Condominios Tierra Austral, hemos aplicado la resolución que amplía el recorrido de la línea 5, a contar del 1 de noviembre”, informó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich Barría.

Según indicó el seremitt, esta acción se ejecuta para reafirmar el compromiso que tiene la secretaría regional ministerial con la mejora continua de los servicios de transporte público, “buscando optimizar la conectividad de todos los usuarios y usuarias del sistema, especialmente de quienes residen en zonas más alejadas y que necesitan trasladarse diariamente a escuelas, centros de salud, trabajo y comercio”.

Por lo anterior, y ante la petición formal de las vecinas y vecinos de los condominios, se materializó una modificación al programa de operación para del Servicio de transporte público urbano de la ciudad de Punta Arenas, la cual comenzó a regir a contar del día 01 de noviembre de 2025.

Lo anterior, consiste en la extensión del recorrido del servicio 5, en tramo ida y regreso, los cuales darán inicio y término a sus recorridos en el sector sur, llegando hasta el sector de Av. Pdte. Pedro Aguirre Cerda con Vía Circunvalación Oriente 1, sector Condominios Tierra Austral.

“Esta medida acerca el transporte público a un sector de la ciudad que ha presentado un gran desarrollo, beneficiando paralelamente a las y los vecinos del sector Monte Verde, en prolongación Pedro Aguirre Cerda, sin dejar de atender con su tradicional recorrido el sector de la población Nelda Panicucci” puntualizó el seremitt.