ONEMI modifica variable y cobertura de Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego a viento normal

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la Región de Magallanes:

Alertamiento Pronóstico Inicio Fin Aviso A446 Viento normal a moderado en pampa patagónica sur de la región. 15-11 16-11

Por otra parte, han sido cancelados los Avisos A425-2/2025 por viento normal a moderado; A440-1/2025 por probables tormentas eléctricas y A442/2025 por precipitaciones normales a moderadas en diversas zonas de la región. Lo anterior, debido al debilitamiento de las condiciones que lo originaron.

En consideración a este antecedente y a la existencia de factores propicios para la interrupción de suministro eléctrico, desprendimiento de techumbres, alteración de conectividad marítima, lacustre, aérea y terrestre, caídas de árboles o parte de sus ramas, proyección de partículas y polvo, tanto en sectores urbanos como rurales, afectación a muros y cierres de sitios en construcción, esta Dirección Regional del SENAPRED modifica variable y cobertura de Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego a viento,que se mantiene vigente desde el 11 de noviembre y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La modificación de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.