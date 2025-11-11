OS7 desarticula delivery de drogas en Punta Arenas: tres detenidos y cocaína incautada

La tarde de este lunes 10 de noviembre, personal especializado del OS7 de Carabineros concretó un operativo antidrogas en Punta Arenas, tras concluir una investigación desarrollada en coordinación con la Fiscalía Local. Las diligencias, que apuntaban a un sistema de venta de sustancias ilícitas bajo la modalidad de delivery, permitieron comprobar el delito gracias a peritajes propios de la unidad.

Con una orden de entrada y registro emanada del Ministerio Público, Carabineros intervino tres domicilios investigados, procedimiento que contó además con el apoyo de personal GOPE Magallanes.

Como resultado, fueron detenidas tres personas:

B.A.C.G., chileno, 26 años, con antecedentes penales.

C.A.S.C., chileno, 28 años, con antecedentes penales.

M.A.P.G., chilena, 22 años, sin antecedentes.

En los inmuebles se incautaron 73 gramos de clorhidrato de cocaína, 1 gramo de ketamina, 7 gramos de creatina, además de $29.000, dos automóviles, tres teléfonos celulares, dos pesas digitales y diversas bolsas dosificadoras utilizadas para fraccionar la droga.

El fiscal a cargo instruyó que los tres imputados pasen a control de detención durante la jornada de este martes 11 de noviembre. Según fuentes policiales, las diligencias continúan para aclarar el rol de cada detenido dentro de la red y determinar eventuales vínculos con otros puntos de distribución en la región.