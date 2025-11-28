PDI Magallanes entrega recomendaciones para las compras seguras en Black Friday
A raíz del «Black Friday» que se llevará a cabo durante este viernes 28 de noviembre, la Policía de Investigaciones entrega recomendaciones a la hora de comprar para no ser víctimas de estafas o fraudes:
- Compra en sitios oficiales y utiliza medios de pago seguros: Antes de pagar, confirma que la dirección web comience con https:// y que aparezca un candado en la barra del navegador.
- Revisa la seguridad del sitio y no entregues datos innecesarios.
- Desconfía de ofertas “demasiado buenas”.
- Denuncia si fuiste víctima de alguna estafa.