PDI Magallanes entrega recomendaciones para las compras seguras en Black Friday

A raíz del «Black Friday» que se llevará a cabo durante este viernes 28 de noviembre, la Policía de Investigaciones entrega recomendaciones a la hora de comprar para no ser víctimas de estafas o fraudes:

  1. Compra en sitios oficiales y utiliza medios de pago seguros: Antes de pagar, confirma que la dirección web comience con https:// y que aparezca un candado en la barra del navegador.
  2. Revisa la seguridad del sitio y no entregues datos innecesarios.
  3. Desconfía de ofertas “demasiado buenas”.
  4. Denuncia si fuiste víctima de alguna estafa.
